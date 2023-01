Hertz voorziet Uber van elektrische auto’s

Autoverhuurbedrijf Hertz breidt de elektrificatie van zijn vloot uit naar Europese steden en stelt ook elektrische wagens ter beschikking van Uber-bestuurders.

De elektrificatie van het wagenpark lijkt nu echt in een stroomversnelling te komen. Dat is ook wel nodig willen we de deadline van 2035 halen, de datum waarop nog enkel 100 % elektrische auto’s in de Europese Unie verkocht mogen worden. Om die transitie vlot te laten verlopen zijn nieuwe initiatieven meer dan welkom.

Zoals het plan van autoverhuurbedrijf Hertz dat zijn wagenpark tegen 2030 volledig uitstootvrij wil hebben. Daarvoor zijn al verschillende initiatieven genomen, zoals de samenwerking met taxibedrijf Uber in de Verenigde Staten waarbij Hertz voor elektrische wagens voor de bestuurders zorgt.

Weldra ook in Brussel

Dat project wordt nu uitgebreid naar Europa waar Hertz tegen 2025 maar liefst 25.000 elektrische auto’s wil voorzien voor de Uber-bestuurders in de grote steden. Het zou voornamelijk gaan over modellen van Polestar en Tesla. Meer details van dit akkoord worden weldra bekendgemaakt. Het is in ieder een mooi initiatief om het vervoer in en rond onze steden schoner te maken door in te zetten op elektrificatie.

Eerst komt Londen aan de beurt, waarna Parijs en Amsterdam snel zullen volgen en later ook nog andere grote steden. Wellicht wordt ook Brussel bediend, maar daarvoor is nog geen datum voorzien.