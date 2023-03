Ford lanceert elektrische Explorer

Ford brengt dit jaar een compacte elektrische SUV op de markt die minder dan 45.000 euro zal kosten.

Dit is een meer dan logische keuze van Ford want compacte SUV’s met een elektrische aandrijving hebben de wind in de zeilen in de aanloop naar de elektrische transitie die in Europa wordt ingezet. De nieuwe Ford Explorer is samen met Volkswagen ontwikkeld en nauw verwant met de VW ID.4. De SUV rust dus ook op het MEB-platform, maar kreeg wel een heel eigen look die meteen de nieuwe stilistische lijn van Ford aangeeft.

De nieuwe Ford Explorer is 4,46 m lang, heeft vijf deuren en biedt een vrij ruim interieur met een kofferinhoud van 450 liter. Aan boord zijn er ook heel handige opbergruimten voorzien en wordt de connectiviteit verzekerd door het Sync Move infotainmentsysteem dat bediend wordt via een 15” scherm op de middenconsole.

500 km rijbereik

Voor de aandrijving van de Explorer voorziet Ford elektromotoren van 170, 286 en 340 pk, die naargelang de versie de achterwielen of de vier wielen aandrijven. De accu garandeert een maximaal rijbereik van 500 km en kan in slechts 25 minuten worden opgeladen van 10 tot 80 %.

De productie van de Explorer begint normaal na de zomer in Keulen, zodat een marktintroductie wellicht nog dit jaar volgt. Meer details over de techniek, de uitrusting en de prijzen volgen bij de lancering.