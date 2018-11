Fiat Tipo Mirror verzekert connectiviteit

De Italiaanse berline kan als een 'low cost' auto bestempeld worden met zijn uitstekende prijs-uitrustingsverhouding als belangrijkste troef. De stijlvolle Tipo wordt bovendien ook geapprecieerd omwille van zijn harmonieuze lijnen. Op basis van de Pop-uitvoering werd nu de Mirror-variant ontwikkeld, die standaard is uitgerust met onder meer een manuele airco, Bluetooth handenvrij bellen met bediening aan het stuur, cruise control, een lederen stuur en schakelpook, led-verlichting vooraan, maar ook een Uconnect multimedia tablet met een 7" aanraakscherm waarop ook het scherm van een smartphone via Apple Carplay en Android Auto gebruikt kan worden.

Wat de look betreft, krijgt de Tipo Mirror exclusieve 16" velgen, parkeersensoren achteraan en elektrische zijspiegels met ontdooiing. Zijn prijs bedraagt ongeveer 17.000 euro voor de benzineversie (95 pk) met vijf deuren. De Fiat Tipo Mirror is eveneens verkrijgbaar in een versie met vier deuren en de Station Wagon, met naar keuze een diesel- of een benzinemotor. (Belga)