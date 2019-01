Febiac-topman Luc Bontemps: 'Autosector heeft nood aan coherent beleid inzake mobiliteit en fiscaliteit'

Eind december 2018 stond de teller van het aantal inschrijvingen van nieuwe voertuigen in ons land op 549.632, een plus van 3074 in vergelijking met het jaar voordien. En dat ondanks de invoering van de WLTP-norm die bij enkele constructeurs resulteerde in een tijdelijke opschorting van de verkoop van sommige modellen. In de aanloop naar het Autosalon van Brussel kijkt de Federatie van de Belgische auto- en tweewielerindustrie (Febiac) bij monde van haar afgevaardigd bestuurder Luc Bontemps met tevredenheid terug op 2018 en hoopt voor 2019 op een coherent beleid inzake mobiliteit en fiscaliteit.