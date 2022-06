EU-lidstaten: Nieuwe auto’s in EU vanaf 2035 uitstootvrij

De Europese lidstaten willen dat er vanaf 2035 in de Europese Unie enkel nog emissievrije nieuwe auto’s verkocht worden. De ministers die bevoegd zijn voor Milieu van de 27 Europese lidstaten bereikten daarover dinsdagnacht een akkoord in Luxemburg.

Een finaal compromis moet nu met het Europees Parlement onderhandeld worden. Het parlement wil nieuwe auto’s met verbrandingsmotor volledig bannen tegen 2035.

Het is een voorstel van de Europese Commissie dat de Europese lidstaten dinsdagnacht goedkeurden. Het herleiden van de CO2-uitstoot van nieuwe auto’s in Europa tot nul komt de facto neer op een verplichting van volledig elektrische motoren.

Op vraag van enkele landen, zoals Duitsland en Italië, aanvaardden de lidstaten wel om te overwegen om in de toekomst het licht op groen te zetten voor alternatieve technologieën, zoals synthetische brandstoffen. Tenminste als zo de uitstoot van broeikasgassen volledig afgebouwd kan worden.

De EU-landen bereikten dinsdagnacht nog een akkoord over een sociaal klimaatfonds van 59 miljard euro. Ook raakten ze het eens over een hervorming van de Europese emissiehandel. Er werd ruim zestien uur onderhandeld over het pakket.