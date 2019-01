'Een modetrend die stand zal houden': waarom iedereen een SUV wil

Een opmerkelijke opmars, want de trend geeft op zijn minst de indruk haaks te staan op de beoogde vergroening van ons wagenpark. Het verbruik van een SUV ligt, vanwege zijn hogere bouw en de bijhorende extra luchtweerstand, over het algemeen toch duidelijk hoger dan bij gezinswagens met een meer conventionele vorm.

Mobiliteitsorganisatie VAB kondigde enkele weken geleden aan dat de verwachting is dat vooral door de toenemende populariteit van SUV-achtige automodellen, het gemiddelde verbruik en de brandstofkosten voor nieuw aangekochte wagens in 2019 hoger zal liggen dan in 2018. En bijgevolg ook de CO2-uitstoot, aldus VAB.

Die laatste stelling willen de constructeurs alvast de wereld uithelpen. 'SUV's zijn net als alle andere wagens ook aan bepaalde reglementering onderworpen,' zegt Karl Schuybroek, communicatiedirecteur van Renault Benelux. 'Omdat ze agressiever en vinniger uitzien, gaat men ervan uit dat ze ook veel vervuilender zijn, maar dat is een misvatting.'

William Meerschaut van Hyundai: 'Objectief gezien is het effect verwaarloosbaar klein, zelfs kleiner dan het verschil tussen een stationwagen en een sedan. Ook SUV's worden uitgerust met ecologische motoren. Tussen onze kleinste en populairste SUV, de Kona, en de i30 break met dezelfde motor gaat het over een emissieverschil van amper 1 gram CO2 per kilometer.'

Ook in verbruik is het verschil soms niet zo heel groot, zegt woordvoerder Bart Hendrickx van de Zuid-Koreaanse merken Suzuki/Ssangyong. Hij geeft als voorbeeld aan dat de Vitara, het best verkochte model van de Suzuki, gemiddeld minder dan 6 liter per 100 kilometer verbruikt.

'Bij Suzuki focussen we op het beperken van het gewicht van een wagen. Veel hangt uiteraard ook af van de rijstijl van de chauffeur. Bij een wedstrijd om ter zuinigst rijden, vorig jaar in Wallonië, noteerden we bij de Vitara zelfs 4,9 liter over een afstand van 200 kilometer.'

Emotie en functionaliteit

Een ander argument tegen de SUV is dat hij voor mensen die in de stad wonen of er vaak rijden, ook niet de meest praktische oplossing is.

Toch lijkt hun populariteit niet te stuiten. Constructeurs spelen daar uiteraard graag op in. Er is vandaag voor ieder wat wils in het SUV-segment: van compact tot full size, van benzine tot full electric, twee- of vierwielaandrijving.

Gevraagd naar wat de klanten aantrekt in een SUV, is het antwoord unisono: de combinatie van het functionele - het comfort, de ruimte, de vlotte instap en de hogere zitplaats - en het emotionele: ze houden van het stoere, robuuste design en voelen zich er veiliger in.

'Het is een model dat alle klanten aanspreekt,' zegt Schuybroek (Renault). 'Een SUV heeft het volume van een break of een monovolume, biedt het comfort van een berline en geeft een gevoel van veiligheid. We merken bijvoorbeeld dat onze Captur vooral een vrouwelijk cliënteel aanspreekt.

'De auto is nog altijd de tweede belangrijkste investering voor een gezin. Uiteraard kiezen mensen dan voor een model dat er mooi en leuk uitziet, net zoals ze dat doen met meubelen of een huis.'

Volgens Hendrickx (Suzuki/SsangYong) is ook vierwielaandrijving een belangrijke troef voor kandidaat-kopers, voor het trekken van aanhangwagens.

Het spreekt dan ook voor zich dat SUV's het populairst zijn bij oudere automobilisten. Met de vergrijzende bevolking lijkt hun toekomst met andere woorden verzekerd. Meerschaut (Hyundai): 'De SUV is een modetrend die stand zal houden'.