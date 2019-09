Duitse automerken onder st(r)oom om koppositie te behouden

De 68ste editie van de Internationale Auto Ausstellung (IAA) in Frankfurt is in mineur begonnen met protestacties van de milieubeweging én het onverwachte ontslag van de voorzitter van het organiserende Verband der Automobilindustrie (VDA). Het goede nieuws is dat kanselier Merkel in haar openingsspeech de Duitse auto-industrie steun toezegde bij de transitie van conventionele naar alternatieve aandrijving.

Angela Merkel op het autosalon van Frankfurt.

Wat hét hoogtepunt van het jaar had moeten worden voor de Duitse automobielnijverheid dreigt in een anticlimax te eindigen. Nog voor de opening van de editie 2019 van de IAA was het duidelijk dat de formule aan vernieuwing en zelfs vervanging toe is. Meer dan twintig constructeurs, onder wie alle Franse, Italiaanse en Japanse merken, hebben immers forfait gegeven voor wat tot nu toe het grootste autosalon ter wereld was. Wegens te duur en in vergelijking met de technologiebeurzen in Las Vegas en Los Angelos te statisch en te traditioneel.

...

Verder lezen? Lees elke maand gratis 3 artikelen Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd Als Knack-abonnee hebt u: digitale toegang via de website op pc en via de app op smartphone en tablet tot de magazines Knack, Trends (N/F), Sportmagazine (N/F) en Le Vif/L'Express

24/7 volledige toegang tot de websites van de 6 magazines met de +zone (exclusief voor abonnees) en de archieven (tot 20 jaar terug)

digitale toegang tot op 3 toestellen tegelijk zodat uw gezinsleden kunnen meegenieten (thuis of op kot) Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee ×