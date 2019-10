Enkele dagen voor de opening van de Tokyo Motor Show 2019 op 23 oktober, onthult Honda de eerste beelden van de nieuwe generatie van de Jazz.

De Japanse constructeur Honda is klaar om de opvolger te lanceren van de Jazz monovolume, die in 2015 op de markt kwam en wist te overtuigen met zijn uitstekende verhouding tussen de buiten- en de binnenafmetingen en zich onderscheidde met zijn intelligent moduleerbare interieur. De bestuurder en de passagiers zijn voortaan perfect centraal in het voertuig gepositioneerd, wat volgens Honda "een ongekend niveau van comfort en rijplezier oplevert".

Voor het eerst zal de Jazz in Europa enkel worden aangeboden met een innovatieve hybride aandrijving die uitzonderlijke dynamische kwaliteiten gekoppeld aan een extreem laag verbruik moet garanderen. Het klinkt allemaal erg veelbelovend, zodat het uitkijken wordt naar een bevestiging van deze kwaliteiten tijdens de eerste testritten. Naast de wereldpremière van de nieuwe Jazz op de Tokyo Motor Show, geeft Honda weldra ook meer informatie over de geplande elektrificiering van zijn gamma in Europa. (Belga)