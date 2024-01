Chinees automerk BYD gaat in Europa produceren

De opmars van de Chinese automerken zet zich ook door op industrieel vlak.

Enkele jaren geleden waren de Chinese automerken hier nog zo goed als onbekend. Nu overspoelen ze onze markt als het ware. Er duiken steeds nieuwe spelers op en bovendien zijn hun ambities niet min. De Chinese concerns willen onze markt inpalmen en daarvoor wordt een nieuwe fase in de strijd ingeluid: produceren in Europa.

Zo kondigde BYD zopas aan een eigen fabriek te openen in het Hongaarse Szeged om van daaruit de Europese markt beter te kunnen bedienen. De site biedt natuurlijk in de eerste plaats logistieke voordelen, maar hiermee anticipeert het Chinese merk ook meteen op toekomstige invoertaksen en -beperkingen die de Europese Unie wellicht de komende jaren zal invoeren om de eigen autosector te beschermen tegen de oosterse indringers.

Bedreiging Europese auto-industrie

Eerder onderhandelde BYD al over locaties voor de productie van voertuigen in Frankrijk, Spanje en Duitsland. Maar daar kwam men niet tot een akkoord, al kan dat in een latere fase misschien nog wel gebeuren als BYD zijn Europese activiteiten nog verder wil uitbreiden. Tegelijk kunnen we vrezen dat het initiatief van BYD nog snel navolging zal krijgen van andere Chinese automerken omwille van dezelfde redenen. En dat is natuurlijk slecht nieuws voor de Europese auto-industrie die al stevig in het slop zit en zo nog meer scherpe concurrentie op eigen bodem krijgt.