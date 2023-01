BMW: nummer één zijn, houdt ook verantwoordelijkheid in

Voor het tweede jaar op rij was BMW in 2022 het best verkopende automerk. Een premiummerk op plaats één in een Europees land, du jamais vu. België is immers geen land van miljonairs maar veeleer van hardwerkende mensen met een voorliefde voor sportieve auto’s.

Hoe is BMW nummer één in ons land geworden? De Belgische automarkt is in die zin atypisch dat driekwart van de nieuwe inschrijvingen voor rekening zijn van bedrijven en zelfstandigen. In ons land is een bedrijfswagen vaak onderdeel van het loon en als zodanig een statussymbool. Hoe groter en duurder je salariswagen, hoe hoger je positie in het bedrijf en/of je inkomen. Van Belgen wordt bovendien gezegd dat ze worden geboren met een baksteen in hun maag en een auto tussen hun oren. Belgen zijn de autominded, met andere woorden. En rijplezier, daar heeft BMW een patent op. Zodoende is de cirkel rond.

Just in time

De basis van zijn huidig succes in ons land heeft BMW in 2019 gelegd met een omvangrijke modelwissel. Daardoor bezit het een jong gamma met een zeer ruim en gevarieerd aanbod aan hybridewagens dat de voorgaande jaren just in time tegemoetkwam aan de vraag van de klant. Intussen heeft BMW ook zijn aanbod aan volledig elektrische auto’s fors uitgebreid.

Hierover zegt communicatiedirecteur Jeroen Lissens het volgende… “BMW beschikt over een ijzersterk imago én over modellen die goed in de markt liggen, die zowel op het gebied van technologische innovatie als van duurzaamheid toonaangevend zijn. Tegen 2030 moet minstens één op de twee auto’s van de BMW Group volledig elektrisch zijn en moet de CO2-uitstoot in de hele waardeketen met 40 procent per voertuig verminderen in vergelijking met 2019. Wij stellen ons tot doel de meest duurzame toeleveringsketen in de hele auto-industrie op te bouwen met de klemtoon op het verminderen van de CO2-uitstoot, het beschermen van natuurlijke hulpbronnen en het voldoen aan sociale en milieunormen. Elektrificatie is geen doel op zich maar een middel om onze planeet leefbaar te houden voor de toekomstige generaties.”

Loon naar werken

“Nummer één worden is nooit een fetisj geweest maar resulteert uit het feit dat wij echt alles in het werk stellen om onze klanten tevreden te stellen. Hier past een woord van dank aan het adres van onze dealers die er, ondanks de lange levertermijnen, in geslaagd zijn om hun klanten te vriend te houden.

Nummer één zijn levert voordelen op: je kunt de toon zetten op sociaal, economisch en ecologisch vlak en bent, bij wijze van spreken, de woordvoerder van de sector. Dat impliceert dat je geregeld verantwoordelijkheid moet nemen in naam van je collega-constructeurs, ook in moeilijke discussies.” Op Europees vlak gebeurt dat door BMW-voorzitter Oliver Zipse in zijn hoedanigheid van voorzitter van ACEA (European Automobile Manufacturers’ Association), in België neemt CEO Alexander Wehr het voortouw.

“Nummer één zijn betekent ook dat je een voorbeeldfunctie hebt. Zo is BMW door de stichting ‘Duurzaam Repareren’ onderscheiden met het keurmerk ‘GoedGedaan’ voor de duurzame manier waarop onze dealers tewerk gaan bij het uitvoeren van herstellingen en onderhoud.”

Blikvangers op de stand

Op de BMW-stand is er veel aandacht voor de sportieve M-modellen en de elektrische 7-reeks en XM. MINI haalt het doek van de ACEMAN, een voorafbeelding van de eerste elektrische crossover én voorloper van een nieuwe generatie elektrische modellen van MINI, made in China.

Nummer één worden is moeilijk, nummer één blijven is nog moeilijker. Vandaar de gerechtvaardigde vraag “hoe reëel is de kans dat BMW zijn koppositie verliest wanneer deze zomer de fiscale voordelen voor de plug-in hybrides worden teruggeschroefd?”

Lissens: “Wij stellen vast dat een aantal corporate klanten in versneld tempo de overstap maakt van thermische naar volledig elektrische aandrijving en de tussenstap van een plug-in hybride gewoon overslaat. Een verdubbeling van de verkoop van full electric modellen is haalbaar. Bovendien blijven plug-in hybrides, ondanks een verminderde fiscale aftrek, nog altijd een lonende investering en een opstap naar zuiver elektrisch rijden. Ik zie de PHEV’s nog niet meteen uit het straatbeeld verdwijnen en heb goede hoop dat BMW in België nummer één blijft.”