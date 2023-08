BAW Pony: goedkoop elektrisch rijden

Er is weer een nieuw Chinees automerk op onze markt. Beijing Auto Works lanceert de Pony, een compacte en betaalbare elektrische stadswagen.

Beijing Auto Works – kort BAW – produceerde in het verleden vooral militaire voertuigen maar richt zich nu ook op de consumentenmarkt en heeft al verschillende elektrische modellen in zijn aanbod. One Automotive voert met de Pony een eerste compacte EV van BAW in, die met een prijs van slechts 15.595 euro een nieuwe prijzenkraker op onze markt kan worden.

Plaats voor vier

De Pony is zeer compact met een lengte van slechts 3,1 meter maar biedt desondanks plaats aan vier personen. Het is design is zeer hoekig en veeleer banaal, maar bezorgt deze wagen wel een typische en herkenbare uitstraling. Voor de aandrijving zorgt een 26 pk sterke elektromotor die een top van 100 km/u moet toelaten, terwijl de 13,7 kWh LFP-accu een actieradius van 170 km verzekert.

Met deze troeven moet de BAW Pony mee voor de doorbraak van de elektrische wagen zorgen bij een breed publiek. Hij is ideaal als stadswagen, tweede gezinswagen of voor mensen die vooral korte ritten maken.