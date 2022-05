Autoverkoop raakt niet uit het slop

Uit de inschrijvingscijfers van april van sectorfederatie Febiac, blijkt dat de automarkt rood blijft kleuren. De markt van de nieuwe personenwagens daalde met 23,6 % tegenover april 2021 en de eerste vier maanden van 2022 geven een neerwaartse trend van -15,9 %.

De malaise in de autosector blijft aanhouden en de daling die vandaag wordt opgetekend, komt bovenop de negatieve evolutie die sinds de start van de pandemie werd ingezet. In die zin is het interessant om een en ander even in perspectief te zetten. In 2019 deed de automarkt het zeer goed met een totaalverkoop van 550.003 nieuw verkochte personenwagens. Gedurende 2020 daalde die verkoop naar 431.494 auto’s en vorig jaar viel de markt zelfs terug naar 383.123 eenheden.

2011 was het absolute recordjaar met 572.211 verkochte voertuigen en vandaag zitten we ongeveer op het niveau van een kwart eeuw geleden. De daling van 23,6 % van de afgelopen maand heeft 2021 als referentie en dat was een markt die al aanzienlijk was gekrompen.

Tweedehands stokt

Nu kon de Belgische automarkt niet blijven groeien, maar de situatie nu belooft weinig goeds en wordt stilaan onhoudbaar voor het voortbestaan van de sector zoals we die kennen. De autobranche is niet alleen een belangrijke werkgever, maar geldt ook als barometer voor de economie. Garagebedrijven met een toonzaal en een werkplaats die draaien op een bepaald volume (uit het verleden), zien niet alleen de verkoopvolumes dalen. Ze ervaren ook stilaan de gevolgen in de randactiviteiten want een auto die de voorbije drie jaar niet werd verkocht, zorgt vandaag of morgen evenmin voor omzet op vlak van aftersales.

Een bijkomend gevolg is dat inmiddels ook de tweedehandsmarkt begint te stokken. De voorbije jaren deed die het beter omdat vooral privéklanten overstapten op jonge, gebruikte wagens omdat die goedkoper maar ook sneller leverbaar waren dan nieuwe exemplaren. Omdat er veel minder nieuwe voertuigen worden verkocht, is de tweedehandsmarkt ook stilaan ‘uitverkocht’.

In april werden slechts 48.707 tweehandswagens geregistreerd, ook een daling van 19,8 % vergeleken met april vorig jaar. Bijkomend probleem is dat ook hier de prijzen danig zijn gestegen (+10 % op zes maanden tijd) omwille van de schaarste in het aanbod.