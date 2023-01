Autosalon 2023: Mercedes gaat vooruit terwijl de Belgische automarkt achteruitgaat

Mercedes is het oudste automerk en het is daarom jammer en onbegrijpelijk dat het merk met de ster niet present is met een eigen stand op de 100ste editie van het Autosalon van Brussel. Een strategische beslissing van de directie in Stuttgart die voor de buitenwereld haaks staat op de uitstekende resultaten van Mercedes in ons land.

Het was een zielige aanblik vrijdagmorgen de dertiende. Terwijl honderden binnen- en buitenlandse autojournalisten met alle égards werden ontvangen op de stands van de verschillende merken en daar konden kennismaken met de nieuwste modellen zat de Belgische Mercedes pr-manager in zijn eentje te wachten op een verdwaald of bekend gezicht op de gemeenschappelijke stand van salonorganisator Febiac. Mercedes stelde op The Avenue drie modellen te kijk die min of meer representatief zijn voor het uitgebreide gamma.

Recordmarktaandeel van 8 procent

Van een gerenommeerd merk als Mercedes én de nummer drie in ons land verwachten klanten, fans én bezoekers meer. Tijdens de voorgaande edities was de stand van Mercedes altijd the place to be. Het is wat het is, een slag in het gezicht van al wie ons land Mercedes een warm hart toedraagt.

De verkoop van EQ-modellen steeg vorig jaar met 249 procent.

Het is een publiek geheim dat Mercedes-topman Ola Källenius onder sterke druk staat van zijn (Chinese) aandeelhouders, de rendabiliteit moet naar omhoog en de kosten naar omlaag. Dat kan het snelst en het makkelijkst door de schaar te zetten in de uitgaven die geen directe impact hebben op de productie zoals communicatie en reclame.

Op korte termijn merkt de buitenwereld daar weinig van, op termijn riskeer je als merk op een zijspoor terecht te komen, in het slechtste geval op een doodspoor. Zover is het nog niet, de Mercedes-klanten én fans krijgen hier waar zij recht op hebben. Met 29.283 nieuwe inschrijvingen in 2022 en een corresponderend recordmarktaandeel van 8 procent klimt Mercedes naar een derde plaats in de rangschikking van best verkopende merken in ons land. Het merk met de ster gaat dus vooruit (+ 5,9 % tov 2021) terwijl onze automarkt achteruitgaat en ook BMW en Audi, zijn directe concurrenten, achteruitgaan.

Woordvoerder Bastien Van den Moortel schrijft dit positief resultaat toe aan de sterke positionering van het merk op de bedrijfswagenmarkt en een brede en attractieve portfolio aan modellen met zowel performante en betrouwbare benzine- en dieselmotoren als plug-in hybride aandrijving en volledig elektrische aandrijving. Het EQ-aanbod omvat 10 volledig batterij-elektrische modellen (BEV). In 2022 noteerde Mercedes 54 procent xEV-inschrijvingen waarvan 14 procent zuiver elektrisch of een stijging met 249 procent ten opzichte van 2021.

Mercedes-stand op het Autosalon 2023. © Pieter Beerden

Attractief EQ-aanbod

Onder Ola Källenius profileert Mercedes zich almaar nadrukkelijker als een duurzaam luxemerk dat inzet op elektrische aandrijving en connectiviteit. In 2022 werden met de EQS SUV, de EQE limousine en EQE SUV, inclusief hun AMG-varianten, belangrijke modellen toegevoegd aan de EQ-portfolio zowel in het Top-End Luxury als in het Core Luxury segment. Met een elektrische radius van meer dan 600 kilometer en het state-of-art interieur zetten voornoemde modellen nieuwe maatstaven inzake digitalisering en connectiviteit. Met de marktintroductie van deze modellen bezit Mercedes over een volledig, batterij-elektrisch aanbod in elk segment, van EQA over EQE en EQS tot EQV.

In 2022 lanceerde Mercedes ook de nieuwe GLC, beschikbaar als benzine, diesel en plug-in hybride. De C-klasse kreeg een vernieuwd interieur dat de look kreeg van de S-klasse met tal van features die zijn ontleend aan het vlaggenschip van het merk. De C-klasse is met een aandeel van 14 procent het populairste model in het Core Luxury segment.

Top-End Luxury

De elektrificatie zet zich ook door in het Top-End Luxury segment met de lancering van onder meer de EQE 43 4Matic, de EQE 53 4Matic, de C 43 4Matic en de GT 63S Performance. De E Performance hybride aandrijving met een onafhankelijke elektromotor en batterij op de achteras is ontleend aan de Formule 1. Het aantal inschrijvingen van de Mercedes-Maybach met zijn exclusief design en hoog comfortniveau steeg in 2022 met een coëfficiënt van zes in vergelijking met 2021. Einde goed, alles goed? Dat zal blijken wanneer eind februari de rekening wordt gemaakt.