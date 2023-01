Autosalon 2023: ‘Belgen hebben een baksteen in de maag en een auto tussen de oren’

Dan toch! Van zaterdag 14 tot zondag 22 januari heeft het autosalon 2023 plaats, alle andere internationale autosalons in Europa zijn van de kalender verdwenen. Ons autosalon overleeft omdat het een kijk- én koopsalon is. De return on investment voor de exposanten is groot en de bezoekers kunnen er een koopje doen. Voor de 100e keer.

Louis Mettewie, zijn naam zegt u wellicht niets. Enkel bij historici doet hij af en toe nog een belletje rinkelen. Als voorzitter van de Syndicale Kamer van de Automobiel- en Rijwielconstructeurs, voorloper van Febiac, was de succesvolle ondernemer en visionaire politicus de drijvende kracht achter het eerste Automobiel- en Rijwielsalon in 1902. Toen nog in het Jubelpark in Brussel waar nu het museum Autoworld is ondergebracht.

Ondernemen zat Louis Mettewie in het bloed. In 1897 ontwierp hij een plooifiets, die ervoor zorgde dat zijn familiebedrijf leverancier werd van het Belgische Leger. Belgica groeide uit tot een van de bekendste fietsmerken van het land. Van 1900 tot 1908 bouwde Belgica ook auto’s, grote luxewagens op basis van innovatieve techniek. Van de Belgica is niet één exemplaar bewaard gebleven.

AUTOSALON 1930 © National

De ondernemer pur sang was ook politiek actief, als schepen en nadien als burgemeester van Sint-Jans-Molenbeek. Hij ijverde voor het algemeen stemrecht, kwam op voor de rechten van de arbeiders én steunde de strijd voor gelijkberechtiging van man en vrouw. Hij was de allereerste klant van de allereerste vrouwelijke taxichauffeur in de hoofdstad en bleef tot op hoge leeftijd een spraakmakende persoonlijkheid.

Terreur en corona als spelbreker

Graaf Jacques de Liedekerke is een tweede belangrijke naam in de geschiedenis van het Brusselse autosalon. In 1905 trad hij in de voetsporen van Mettewie en organiseerde in totaal 22 edities, de laatste in 1931. In 1937 bleek de expositieruimte in het Jubelpark te klein en verhuisde het autosalon naar de Eeuwfeestpaleizen op de Heizel. De Tweede Wereldoorlog zorgde voor een onderbreking tot 1948. In 1957, 1958 en 1959 moest het autosalon wijken voor de voorbereiding en organisatie van de Wereldtentoonstelling van 1958.

AUTOSALON 1949 © National

In 1978 werd de beurs opgesplitst in een salon voor personenwagens, motorfietsen en fietsen in de pare jaren en een salon voor bedrijfswagens in de onpare jaren. Het personenautosalon in de pare jaren groeide uit tot het grootste publieksevenement van het land met als uitschieter het jaar 2000 met 756.900 betalende bezoekers. Na enkele mindere jaren door de dreiging van terreuraanslagen noteerde Febiac in 2019 opnieuw 442.111 bezoekers, in 2020 zakten ruim een half miljoen bezoekers af naar de Eeuwfeestpaleizen. De edities 2021 en 2022 werden afgelast omwille van corona, de grote autoshow op de Heizel verhuisde tijdelijk naar de showrooms van de dealers.

Anticiperen op veranderend koopgedrag

Corona en het snel veranderend koopgedrag zorgden de voorbije jaren voor een kaalslag onder de internationale autosalons. Gevestigde namen als de IAA (Internationale Auto Ausstellung) in Frankfurt en de GIMS (Geneva International Motorshow) verdwenen van de kalender. Een lot dat ook de Parijse Mondial de l’Automobile beschoren lijkt na de desastreuze editie 2022. Niet eens alle Franse merken waren present.

AUTOSALON 1956 © National

Door de zware investeringen in de elektrificatie, digitalisatie en autonoom rijden moeten de merken besparen en zij doen dat door te snoeien in onder andere de marketingbudgetten voor autosalons. Door de opkomst van het internet is het koopgedrag van de Europese consument sterk veranderd en gaan kandidaat-kopers online op zoek naar de auto van hun dromen. Zij bezoeken de showroom enkel nog voor de finale prijsbespreking en ondertekening van de koopovereenkomst. Hun droomauto hebben zij, weken op voorhand in de beslotenheid van de huiskamer, op hun laptop geconfigureerd. Aan de hand van reviews op de sociale media hebben zij zich een beeld kunnen vormen van de voor- en nadelen van hun dreamcar. Die reviews wekken blijkbaar meer vertrouwen dan de testverslagen in de automagazines op hun retour, hun oplages verminderen jaar na jaar.

AUTOSALON 1963 © National

Bij de Vlaamstalige dagbladen zien we eenzelfde evolutie. Relevant nieuws uit de autosector komt almaar minder aan bod. In een reactie op de sterk gestegen papierprijzen hebben Het Belang van Limburg en Gazet van Antwerpen in september de schaar gezet in het aantal redactionele pagina’s en is de autorubriek afgevoerd. Zonder daar de lezers bij te betrekken of over te informeren. Dat uitgerekend de autorubriek is gesneuveld, heeft allicht te maken met de terugloop van het aantal advertenties. De automerken zijn niet langer de melkkoe van de kranten. Zij adverteren hoe langer hoe meer multimediaal en gebruiken nieuwe kanalen om te communiceren. De digitale media hebben de printmedia verdrongen. Wie nu op zoek is naar autonieuws, vindt dat online. In de pikorde staan de autosites hoger aangeschreven dan de automagazines of gazetten.

Het autosalon is cultureel erfgoed

Nadat in het voorjaar van 2022 twijfel was gerezen over de toekomst van het Autosalon van Brussel hebben communicatie- en salondirecteur Gabriel Goffoy en zijn team een concept uitgewerkt voor de 100e editie, dat door de meeste exposanten meteen gunstig werd onthaald. ‘Tellen wij de exposanten met een traditionele stand op bij de merken die een plaats hebben gekregen op de gemeenschappelijke stand, dan is 95 procent van de Belgische automarkt present. Een respons die onze stoutste verwachtingen heeft overtroffen en het beste bewijs dat het autosalon niets aan uitstraling en aantrekkingskracht heeft verloren. Ja, Brussel is zowel een kijk- als een koopsalon dat de bezoekers op een innovatieve manier laat kennismaken met het merken- en modellenaanbod op de Belgische markt, dat kandidaat-kopers laat genieten van voordelige saloncondities én dat de exposanten een return on investment garandeert. Zo kennen wij het autosalon, zo hebben wij het altijd beleefd en in ons hart gesloten en zo is het uitgegroeid tot het grootste publieksevenement van het land. Belgen hebben een baksteen in hun maag en een auto tussen hun oren! Er valt voor hen geen betere ontmoetingsplaats te bedenken dan het autosalon.’

AUTOSALON 1963 © National

Beleving en participatie, daar draait het om

‘Nieuw zijn het concept en de aankleding van de stands. Less is more. De stands zijn compacter en daardoor overzichtelijker geworden, met de nadruk op beleving en participatie. Wij maken hiervoor gebruik van de modernste communicatiemiddelen en technieken waardoor bezoekers en exposanten persoonlijk met elkaar in contact komen. De informanten op de stand kunnen meteen een proefrit inplannen. In het verleden liet de nazorg weleens te wensen over, dat is vanaf nu voltooid verleden tijd. Door een beter databeheer verhoogt de efficiëntie en stijgt de tevredenheid van de bezoekers én exposanten. De jubileumeditie is voor mij niet de laatste van een lange rij maar de nummer één van een nieuwe reeks van honderd. Ik heb het volste vertrouwen dat de nieuwe formule zal aanslaan en reken op 350.000 à 400.000 bezoekers. Wij vragen hen vooraf én online te reserveren om zo het overzicht te bewaren over de bezoekersstromen en om proactief te kunnen reageren op onvoorziene situaties. Om het online reserveren te stimuleren, hebben wij de inkomprijzen verlaagd voor wie voor 14 januari een ticket koopt. Volwassenen betalen 12,50 euro, kinderen van 6 tot 15 jaar 7,50 euro. Daarmee hanteren wij het tarief van 2012. Terwijl alles duurder wordt, worden wij goedkoper!’

AUTOSALON 1975 © National

Blikvangers in overvloed

Aangezien alle andere autosalons in Europa van de kalender 2023 zijn verdwenen, hebben heel wat merken Brussel uitverkoren voor de lancering van hun nieuwe modellen. In een apart katern vindt u een overzicht van de wereld- en Europese premières. Organisator Goffoy verheugt zich bovendien op de proclamatie van de wedstrijd Auto van het Jaar. Die vond in het verleden plaats op de vooravond van de opening van de Geneva International Motor Show, maar verhuist nu naar Brussel. Naar aanleiding hiervan zal een groot aantal CEO’s uit de autowereld een acte de présence geven.

AUTOSALON 1982 © National

Voor de merken die geen eigen stand hebben, denk aan Mercedes of Jaguar en Land Rover, heeft Febiac in Paleis 5 een gemeenschappelijke ruimte gecreëerd onder de veelzeggende naam ‘The Avenue’ waar deze merken een drietal wagens van de topcategorie zullen tentoonstellen. Dit herinnert aan de ruimte die de voorbije edities was voorbehouden aan Dream Cars. Die staan nu verspreid over de diverse stands en paleizen en kunnen daar worden bewonderd zonder dat de bezoekers hiervoor extra moeten betalen. In de patio van Paleis 5 gaat alle aandacht naar een 15-tal iconische automodellen die symbool staan voor de maatschappelijke en technologische innovatie die de voorbije eeuw heeft plaatsgevonden. Een licht- en klankspel alsook specifieke animaties verlenen de expositie een feestelijk kader. In een ‘Forum Dome’ met 150 zitplaatsen in Paleis 9 kunnen bezoekers terecht voor infosessies door deskundigen uit de autosector, die toelichting komen geven bij de nieuwe technologieën.

AUTOSALON 2003 © National

Naast deze informatieve en educatieve dimensies is er ook aandacht en plaats voor plezier. ‘In samenwerking met META, een toonaangevend Belgisch bedrijf in de digitale gamingsector, is een zogenaamde e-sportzone van 800 m2 ingericht, die de bezoekers de sensaties van de Formule 1 laat ontdekken via een 10-tal simulators en een 30-tal consoles voor gamers. Last but not least is er een getimede pitstopwedstrijd, nooit eerder vertoond in deze setting.’ Vermeldenswaard is dat D’Ieteren het complete Paleis 11 voor zijn rekening neemt en daar een dynamisch overzicht geeft van zijn ruime aanbod aan mobiliteitsdiensten. Dat premiummerken zoals Jaguar Land Rover, Mercedes en Volvo geen eigen stand hebben in Brussel, wekt verwondering. Mercedes en JLR zullen dus selectief tentoonstellen op The Avenue en zo ook mee deze 100e editie vieren, van de nieuwe Volvo-modellen is helemaal geen spoor te bekennen. Volgens Elfi Janssens, CEO Volvo Car Belgium, past het niet in de strategie van Volvo om deel te nemen aan motorshows. Zij nodigt geïnteresseerden uit een bezoek te brengen aan een Volvo-retailer in hun buurt om het gamma in alle sereniteit te ontdekken. Waarvan akte.