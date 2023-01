Autogroep D’Ieteren etaleert op Autosalon visie op mobiliteit van morgen

Invoerder D’Ieteren beheerst sinds jaar en dag de autowereld in ons land. Het beursgenoteerde bedrijf importeert in ons land de satellietmerken van de Volkswagen Group en is met Audi, VW, Skoda en Seat met vier merken vertegenwoordigd in de Top 20. In Paleis 11 etaleert D’Ieteren zijn visie op de mobiliteit van morgen.

“Elektrificatie van ons gamma is een belangrijke stap vooruit in de richting van elektromobiliteit en, op termijn, van duurzame mobiliteit. Dat laatste is het einddoel.” Aan het woord is Jean-Marc Ponteville, communicatiedirecteur van de Brusselse en beursgenoteerde autogroep. De geschiedenis van D’Ieteren gaat terug tot 1805, de activiteiten strekken zich uit over zowat alle domeinen die te maken hebben met de import, distributie en onderhoud van auto’s in ons land.

D’Ieteren is vooral bekend als importeur van de merken van de Volkswagen Group (Audi, Bentley, Bugatti, Cupra, Lamborghini, Porsche, Rimac, Seat, Skoda, VW), minder bekend is dat D’Ieteren in een ver verleden in zijn fabriek in Vorst ook nieuwe auto’s heeft geassembleerd voor rekening van het Amerikaanse Studebaker en Duitse Porsche.

Auto als onderdeel van multimobiliteit

“Vooralsnog ligt de focus op de auto maar in het ruimer kader van duurzame mobiliteit is ook een plaats voorbehouden aan deelauto’s, fietsen, steps en multimodale toepassingen – inclusief het openbaar vervoer. Bedoeling is een breed ecosysteem te creëren dat beantwoordt aan de uitdagingen van onze snel evolueerde samenleving maar dat evenzeer de voortschrijdende klimaatverandering moet afremmen. Als autogroep geloven wij dat mobiliteit de basis vormt van individueel welzijn en collectieve welvaart.”

D’Ieteren investeert al bijna vijf jaar in de op- en uitbouw van een multimobiliteitssysteem en heeft in Paleis 11 al zijn initiatieven ter zake samengebracht: van de fietsen van Lucien en de AC- en DC-oplaadstations van EDI over de zonnepanelen en batterijen van Go-Solar tot de Lab-Box, de start-upstudio die nieuwe mobiliteitsideeën ontwikkelt.”

Paleis 11 dé blikvanger van jubileumeditie

Voor deze 100ste editie van het Autosalon van Brussel hebben de exposanten geld noch moeite gespaard om hun stands zowel een feestelijk als informatief karakter te geven dat de bezoekers tot interactie uitnodigt. Eén stand springt er bovenuit, deze van D’Ieteren.

De nieuwste mobiliteitsinitiatieven zijn samengebracht in het midden van de tentoonstellingshal, zij worden omkaderd door de nieuwigheden en succesmodellen van de verschillende merken met de focus op de elektrische nieuwkomers.

D’Ieteren pakt uit met een reeks Belgische premières zoals de VW ID. Buzz en Amarol, de Audi Q8 e-tron en Q8 e-tron Sportback, de Skoda Enyaq Coupé iV en RS-versie en last but not least de Porsche 911 GT3 RS. Vanzelfsprekend richt D’Ieteren ook de spots op enkele futuristische modellen zoals de VW ID.Extreme, Cupra UrbanRebel en Skoda Vision 7S. Het Tsjechische dochtermerk Skoda presenteert hier voor het eerst zijn nieuwe visuele merkidentiteit en nieuwe logo.

Stroomversnelling

Elektrificatie is de toekomst en dat blijkt ook op de stands van de verschillende merken. Volgens Ponteville zijn geëlektrificeerde modellen nu al goed voor 20 procent van de bij D’Ieteren bestelde nieuwe auto’s. Twee jaar geleden bedroeg dat percentage amper 5 procent. Hij ziet in de transitie van thermische naar elektromotoren een reeks opportuniteiten. “De rol van de auto zal op lange termijn veranderen. Hij zal niet langer louter een vervoermiddel zijn, maar ook – dankzij zijn krachtige batterij en het bidirectionele opladen – een essentiële schakel in het energie-ecosysteem van ons land. De auto zonder twijfel een essentieel vervoermiddel blijven maar krijgt hoe langer hoe meer concurrentie van mobiliteitsoplossingen op twee wielen. Uit een bevraging van 3800 gebruikers, 300 wagenparkbeheerders en 17 experts is gebleken dat de vraag naar fietsmobiliteit snel groeit en dat deze mobiliteitsvorm tegen 2035 zowat 15 procent van alle verplaatsingen zal uitmaken. Twee op de drie fietsen zal dan elektrisch zijn.”

In het gamma van stedelijke mobiliteitsoplossingen stelt D’Ieteren in Paleis 11 ook zijn allernieuwste aanwinst voor. De Microlino is een kleine en uitermate wendbare elektrische stadsauto die de niche opvult tussen een auto en tweewieler.