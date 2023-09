Autobeurs IAA München 2023: tweede keer, laatste keer?

De tweede editie van de Duitse autobeurs IAA München, van 5 tot 10 september, staat volledig in het teken van elektromobiliteit en connectiviteit. De publieksactiviteiten vinden dit keer plaats in het stadscentrum. Opvallende afwezigen zijn de niet-Duitse automerken. Een teken aan de wand dat de tweede editie van de IAA München meteen ook de laatste is?

Tot voor enkele jaren waren de autosalons van Brussel (BMS), Frankfurt (IAA), Genève (GIMS) en Parijs (Mondial de l’Automobile) the place to be voor iedereen die van kortbij of veraf te maken had met de automobiel.

Maar tijden veranderen, grote motorshows zijn out. Zij passen niet meer binnen de marketingstrategie van de automerken. De return on investment staat niet meer in verhouding tot de kosten. De focus ligt niet langer op meer omzet maar op meer winst met minder auto’s.

Dat verklaart waarom veel merken heel wat goedkope modellen uit hun gamma hebben geschrapt, waarom de prijs van nieuwe auto’s de voorbije twee jaar fors is gestegen en waarom er geen kortingen meer toegekend worden.

De dupe is de doorsnee verdiener die geen aanspraak kan maken op een bedrijfswagen. Voor hem of haar wordt een nieuwe auto quasi onbetaalbaar. Is die full electric is dat sowieso het geval. In ons land kunnen enkel bedrijven en zelfstandigen genieten van fiscale aftrekken wanneer zij een e-auto leasen of kopen.

Het gaat hier om een politieke beslissing die de werkende klasse opdeelt in twee groepen, die veel kwaad bloed zet bij de ‘normale’ loontrekkenden omdat zij hen in feite verplicht om langer met hun vervuilende diesel- en benzinewagen te blijven rijden én om hogere verkeersbelastingen en hogere brandstofprijzen te betalen.

Verplichte nummer voor Duitse automerken

Zoals gezegd, grote autoshows passen niet meer in de marketingstrategie van de autoconstructeurs. Dat IAA München 2023 desondanks aan zijn tweede editie toe is, heeft alles vandoen met het nakomen van een contractuele verbintenis tussen organisator VDA (Verband der Deutsche Automobilindustrie) en de exploitanten van de Messe München en het stadsbestuur.

VDA is de koepelorganisatie van de Duitse automerken en onderdelenfabrikanten, te vergelijken met de belangenvereniging Febiac in ons land. De automobielsector is er een van de grootste werkgevers en heeft van Duitsland een industriële en economische grootmacht gemaakt.

Wegens teveel organisatorische fouten oogstte de eerste editie van IAA München in 2021 veel kritiek. Zowel de bezoekers als exposanten waren teleurgesteld. In de aanloop naar IAA München 2023 leek het erop dat de organisatoren wijze lessen hadden getrokken uit hun fouten. Zij pasten de formule aan en verlegden de publieksactiviteiten van het oude vliegveld naar het oude centrum van de Beierse hoofdstad – in de hoop daar meer bezoekers te mogen verwelkomen.

Geen tweede editie van IAA München zou bovendien groot imagoverlies hebben betekend voor de koepelorganisatie van de Duitse automobielindustrie. München is bovendien de thuishaven van BMW.

Het is, op de vooravond van de officiële opening, uiteraard nog te vroeg om definitieve conclusies te trekken. Wat we wel al weten is dat grote en belangrijke exposanten afwezig blijven. Ik verwijs naar de nummer één in de wereld Toyota, met in zijn zog Mazda en Nissan. Van de grote fusiegroep Stellantis is alleen Opel in München present, de tien andere satellietmerken (Abarth, Alfa, Citroën, DS, Fiat, Lancia, Peugeot, Maserati, Vauxhall, Jeep) zijn er dus niet. Hun plaats wordt ingenomen door Tesla en tal van Chinese merken. Sommige zijn al present op de Europese markt, de andere zijn van plan dat op korte termijn te doen.

Enkele hebben tien jaar geleden al eens een poging ondernomen om in Europa voet aan de grond te krijgen maar zijn toen even snel verdwenen als ze gekomen waren. Een aantal – denk aan BYD en SAIC – heeft geleerd uit zijn fouten en vormt intussen een regelrechte bedreiging voor de Europese merken.

Die hebben veel te laat en te weinig geïnvesteerd in de ontwikkeling en implementatie van alternatieve aandrijving en digitalisering en zijn daardoor hun koppositie kwijtgespeeld. De pioniers van weleer zijn nu op achtervolgen aangewezen. Dat geldt ook voor de Duitse premiummerken… made in Germany is niet langer hét kwaliteitslabel in de internationale automobielwereld.

Hier is ie dan, de nieuwe Scénic in een compleet andere look dan zijn voorganger maar daarom niet minder gebruiksvriendelijk en attractief.

Meer e-bikes dan e-auto’s

Terwijl de overgrote meerderheid van de autoconstructeurs forfait heeft gegeven voor de IAA München 2023, grijpen de fabrikanten van elektrische fietsen de gelegenheid aan om hun nieuwste producten te showen. Ook toonaangevende diensten-, technologie- en energiebedrijven pakken hier groot uit. Met de dag wordt duidelijker dat de Europese automobielsector aan belang heeft ingeboet en dat nieuwe, sectorvreemde bedrijven de leemte opvullen die de automerken hebben nagelaten.

Of een bezoek aan de IAA München 2023 zich loont? Echte autofans zullen ongetwijfeld op hun honger blijven zitten, door de afwezigheid van een meerderheid van de constructeurs. Wie een bezoek aan de stad combineert met een rondgang langs de verschillende stands van de deelnemende merken zal allicht een positieve indruk overhouden aan zijn of haar visite aan de Beierse hoofdstad. Voor de regio is veel zon en weinig regen voorspeld. Weet dat München een van de duurste steden van Duitsland is.

De pot verwijt de ketel dat die zwart ziet

De automerken die toch present zijn in de oude binnenstad hebben geprobeerd er het beste van te maken op de beperkte ruimte die zij ter beschikking hebben. De meeste nieuwkomers zijn elektrisch aangedreven, wie had anders verwacht.

Opmerkelijk in dit verband is de felle uithaal van BMW-topman Zipse naar dé politiek. In een interview verwijt hij dé politiek dat die onrealistische CO 2 -doelstellingen oplegt en geen oor en oog heeft voor de voorstellen en verzuchtingen van de sector. Hij heeft grote twijfels over de haalbaarheid van de targets voor 2035. Zipse klaagt bovendien aan dat de overheid gedane beloften niet nakomt.

Zo komt de Europese Unie terug op de beslissing dat met ingang van 2027 alle laadpunten hun prijzen moeten afficheren en toegankelijk moeten zijn met een bankkaart. Nu blijkt dat die verplichting enkel geldt voor de laadpunten met een vermogen van 50 kW en meer. Die vind je echter bijna uitsluitend langs de snelwegen. Voor alle andere laadpalen blijft alles bij het oude.

Dat geldt overigens ook voor de situatie bij BMW. Ondanks de stroomversnelling zijn 9 op de 10 nieuwe modellen nog altijd uitgerust met een verbrandingsmotor. Dat heeft er uiteraard mee te maken dat BMW een global player is en de implementatie van elektromobiliteit in vele delen van de wereld nog niet aan de orde is. Om die reden blijft BMW tot nader bericht investeren in research en ontwikkeling van traditionele verbrandingsmotoren.

De MG Cyberster is zonder twijfel een van de blikvangers van de IAA München 2023.

Betaalbare blikvangers

Zoals gezegd, het aantal wereldpremières in München valt veeleer bescheiden uit. Toch zijn er enkele die onze aandacht verdienen. Al was het maar omdat zij nog min of meer betaalbaar zijn. Dat geldt voor de MG Cyberster, een bloedmooie elektrisch aangedreven 2-zitter cabrio made in China en vanaf 2024 in ons land te koop.

MG haalt in München ook het doek van de high-performance MG4 XPower en van de Marvel R Electric Performance SUV. De drie nieuwkomers zijn alle drie state-of-art en bewijzen dat zij een volwaardig alternatief zijn voor de modellen made in Europe.

Chinese merken blijken niet enkel op het vlak van elektrische aandrijving en digitalisering de toon aan te geven, zij doen dat ook inzake design. Ik verwijs hiervoor naar de première van de smart#3, de eerste SUV-coupé van het merk dat dit jaar zijn 25ste verjaardag viert. De smart#3 met een lengte van 4,4 m en een breedte van 1,8 m combineert een strak coupé exterieur met een ruim en functioneel interieur. De nieuwkomer komt eind van dit jaar op de markt en zal beschikbaar zijn in vier varianten waaronder een 25th Anniversary Edition met een actieradius van 455 kilometer en full option uitrusting.

Volkswagen tovert in München de ID.GTI Concept tevoorschijn, vanaf 2025 te koop als GTI-variant van de ID.2all. De concept car wordt straks de eerste elektrische GTI van VW in het Polo-segment, een nieuwkomer om naar uit te kijken.

Nog meer goed nieuws komt er van Renault. De Franse constructeur lanceert in München de Scénic E-Tech Electric, een uitermate flexibele en gebruiksvriendelijke gezinswagen die elektrische moderniteit combineert met zinvolle, intuïtieve technologieën en duurzaamheid.

De geschiedenis van Scénic gaat terug tot 1996. De nieuwkomer positioneerde zich als een compacte monovolume en ontketende een ware revolutie in de Europese automobielwereld die uitmondde in de creatie van een nieuw marktsegment.

In de loop der jaren is Scénic mee geëvolueerd met de wensen en gewoonten van de gezinnen, zonder afbreuk te doen aan zijn authentiek DNA van innovatieve gezinswagen met een royale interieurruimte en voortreffelijk rij- en zitcomfort.

Het design van de Scénic E-Tech Electric illustreert de nieuwe vormtaal van Renault die komaf maakt met het lineaire silhouet van monovolumes en de signatuur draagt van Gilles Vidal, de gedoodverfde opvolger van Laurens van den Acker. De Scénic E-Tech Electric is 4,47 m lang, 1,86 m breed en 1,57 m hoog en beschikt over een vlakke laadvloer en lange wielbasis waardoor die de perfecte elektrische gezinswagen lijkt. Zijn rijbereik varieert van 420 tot 620 kilometer, afhankelijk van de capaciteit van de accu (60 kWh/87 kWh). De Scénic E-Tech Electric rolt in het Noord-Franse Douai van de band en staat vanaf begin volgend jaar in de showroom.