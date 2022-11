Alfa Tonale nu ook als plug-inhybride

De midsize SUV van Alfa Romeo gaat nu ook aan de stekker en krijgt vierwielaandrijving. Deze zuinige Tonale plug-inhybride Q4 kan 80 km zuiver elektrisch rijden en kost minstens 51.000 euro.

De Alfa Romeo Tonale werd gelanceerd met een milde hybride aandrijving, maar krijgt er nu ook een volwaardige plug-inhybride variant bij om vooral concurrentiëler te zijn op de markt van bedrijfswagens. Door de toevoeging van een accu van 15.5 kWh kan de crossover voortaan 80 km zuiver elektrisch rijden en zakken het verbruik naar 1,14 l/100 km en de CO2-uitstoot naar 26 g/km. Opladen kan aan een laadpaal met een vermogen van 7,4 kW.

180 pk en vierwielaandrijving

De Tonale plug-inhybride Q4 beschikt over een systeemvermogen van 280 pk door de combinatie van een 1.3-liter viercilinder turbobenzine van 180 pk op de vooras en een 120 pk sterke elektromotor op de achteras, zodat er meteen vierwielaandrijving ontstaat. Dankzij de hybride cocktail schiet de Alfa ook vlotter uit de startblokken met een sprint van 0 naar 100 km/u in 6,2 seconden. Dat is mooi meegenomen om het sportieve merkimago toch nog een beetje in stand te houden.

Een leuk detail is dat de biscione of de slang uit het merklogo, in een stekkerversie op de zijruit achteraan werd aangebracht om het elektrificatieproces in de verf te zetten. De Tonale plugin-hybride Q4 komt nu op de Belgische markt met een speciale lanceringseditie Edizione Speciale die 51.000 euro kost. Daarnaast is er nog keuze uit de versies TI (53.000 euro) en Veloce (55.500 euro).