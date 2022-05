Aantal geboekte nachten Airbnb ver boven niveau van voor corona

Woningverhuurplatform Airbnb heeft voor het eerst de grens van 100 miljoen boekingen in het eerste kwartaal van een jaar gepasseerd. Het techbedrijf profiteerde van het verdere herstel van de reiswereld. Vergeleken met dezelfde periode in 2019, voor de coronapandemie, was het aantal geboekte nachten via het platform bijna een derde hoger.

De omzet van Airbnb groeide in het eerste kwartaal op jaarbasis met 70 procent naar 1,5 miljard dollar, omgerekend 1,4 miljard euro. Het bedrijf boekte daarop een verlies van 19 miljoen dollar. Een jaar eerder was het verlies nog 1,2 miljard dollar. Dat kwam vooral doordat het bedrijf toen leningen afbetaalde die het tijdens de pandemie had afgesloten. Voor aftrek van onder meer belastingen was het voor Airbnb de eerste winstgevende start van een jaar. Het bedrijf boekt vooral in de zomer veel winst omdat er dan meer wordt gereisd.

De verwachtingen van Airbnb voor het tweede kwartaal zijn beter dan waar analisten op hadden gerekend. Dit lijkt goed nieuws voor de reissector, die de afgelopen jaren zo hard is getroffen door de coronacrisis. Voor het tweede kwartaal rekent Airbnb op een omzet van tussen de 2,03 miljard dollar en 2,13 miljard dollar.

Airbnb merkte eerder op dat mensen vaker dichter bij huis vakantie vierden maar meldt dat mensen nu ook vaker internationaal boeken dan voor de pandemie. Daarnaast ziet het techbedrijf dat mensen gebruikmaken van de mogelijkheid tot thuiswerken door vaker weg te gaan en langer weg te blijven. In een van Airbnb gehuurd huis of appartement kunnen ze dan gewoon hun werk doen, maar buiten werktijden vakantie vieren.