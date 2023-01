Origine bepaalt lengte van cyclus

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Bij sommige vrouwen hebben de maandstonden een cyclus van drie weken, bij andere loopt die op tot bijna zes weken. Er zijn meetbare verschillen tussen rassen. Een verslag in New Scientist stelt dat de cyclus bij mensen van Aziatische origine in de Verenigde Staten gemiddeld 1,6 dagen langer duurt dan bij blanken. Voor mensen van Spaanse afkomst is hij gemiddeld 0,7 dagen langer. Er is ook meer individuele variatie in de lengte van de cyclus voor deze bevolkingsgroepen.

Het is onduidelijk waaraan de verschillen te wijten zijn. Misschien spelen er socio-economische factoren, zoals de mate van toegang tot gezondheidszorg of van contact met hormoonverstorende stoffen in hygiënische producten.

Farmacoloog Quinten Marcelis (VUB) en zijn collega’s stelden in Regulatory Toxicology and Pharmacology dat vrouwen onbewust blootgesteld kunnen worden aan allergie-opwekkende stoffen door het gebruik van geparfumeerde tampons en maandverbanden. Ze vonden echter geen aanwijzingen voor de aanwezigheid van hormoonverstoorders.