Verbiedt roken in openlucht

Het kernkabinet keurde het antitabaksplan van de minister goed: vanaf 2025 is roken in pretparken, dierentuinen en speeltuinen verboden. Frank Vandenbroucke (Vooruit) wil dat jongeren minder in contact komen met tabak, met als einddoel een rookvrije generatie. Vandenbroucke werkt bovendien aan een verkoopverbod in cafés en op festivals, dat zou ingaan vanaf 2028.