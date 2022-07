Georges Gilkinet – Tegen fietsdiefstallen

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Er komt een nationaal registratiesysteem voor fietsen. Jaarlijks zijn er zo’n 25.000 keer aangiftes van fietsdiefstallen, maar het werkelijke aantal is wellicht een veelvoud daarvan. Minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) wil dat elke fiets online geregistreerd wordt, zodat duidelijk is wie de eigenaar is. In Vlaanderen kun je in sommige gemeentes het rijksregisternummer in het frame laten graveren, maar wanneer de fiets doorverkocht wordt, heeft dat geen zin meer.