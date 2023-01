De ene inflatie is de andere niet

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Het leven werd het afgelopen jaar fors duurder. In 2021 bedroeg de inflatie in ons land 2,7 procent. Vorig jaar was dat meer dan 10 procent, het hoogste peil sinds 1975. Maar niet alles werd fors duurder. De energieprijzen rezen de pan uit, zeker nadat Rusland binnengevallen was in Oekraïne. Maar de prijsstijgingen voor bijvoorbeeld cultuur en ontspanning vielen over het algemeen mee. En merk hoe verschillend de 27 landen van de Europese Unie ook zijn op het vlak van inflatie.