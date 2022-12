Alex Koo, Sounds / Brussel

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

U hebt het als kind vast ook nog gedaan: binnenwandelen in de woonkamer van oma, de klep van de piano openklappen en dan eerst met de ellebogen, daarna met de volle voorarmen op de toetsen hengsten. Zodra de hormonen hun intrede hadden gedaan, riep u daar ook ‘Great balls of fire!’ bovenuit. Deden we allemaal, toch – or was it just me? In elk geval: de Waregems-Japanse pianist Alex Koo durft dat ook weleens te doen, alleen klinkt het bij hem volstrekt harmonisch. Koo lost begin 2023 zijn album Etudes for Piano, waarvan u op YouTube al het voorproefje All Arms on Deck vindt.

In de Brusselse Sounds-club speelt hij zijn andere, klassiekere repertoire, met contrabassist Lennart Heyndels en de heerlijk rekkelijke drummer Dré Pallemaerts. Een dreamteam voor Koo. ‘Timing is de heilige graal’, vertelde hij aan Knack. ‘Maar als je dat tegenwoordig hardop durft te zeggen, noemen ze je een jazznazi. Terwijl het zo simpel is. Het draait om frictie, om achteroverleunen en pushen. Het innerlijke ritme van de mens, dat wil ik horen.’