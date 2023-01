Afweercellen versterken zichzelf

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Afweercellen beschikken over mechanismen waarmee ze hun beschermende functie kunnen versterken. Dat blijkt uit een studie van kankerbiologe Sarah-Maria Fendt (VIB/KU Leuven) en haar collega’s in Cell Reports. Ze ontdekten dat een eiwit uit de stofwisseling (asparaginesynthetase) cruciaal is om T-cellen extra te motiveren om kankercellen en virussen aan te vallen. Zoals alle ‘soldaten’ moeten ook de cellen uit onze afweer training én geschikte voeding krijgen.

Helaas doet de afweer niet alleen dat waarvoor hij gemaakt is. Soms weet hij niet goed wat te doen en valt hij andere lichaamscellen aan. Dat kan uitmonden in zogenaamde auto-immuunziekten zoals bepaalde vormen van artritis en diabetes. Alsof dat niet erg genoeg is, tonen epidemiologe Nathalie Conrad (KU Leuven) en haar collega’s in The Lancet aan dat auto-immuunziekten het risico op hart- en vaatziekten verhogen, vooral bij patiënten jonger dan 55. Negentien auto-immuunziekten zijn samen goed voor 6 procent van de cardiovasculaire problemen bij ons. Dat is veel.