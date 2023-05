‘Spaarders moeten zich geen illusies maken, het spaarboekje blijft een verliesboekje’

Politieke partijen hebben een nieuw onderwerp gevonden om zich te profileren: de rente op het spaarboekje. Bij een grootbank als KBC, BNP Paribas Fortis, Belfius of ING krijgt u pakweg 0,60 procent rente. Soms kunt u iets meer krijgen, als u bijvoorbeeld een nieuwe spaarrekening opent. En sommige prijsbrekers geven rond de 1,25 procent rente. Als u één jaar lang 100.000 euro op een spaarrekening laat staan, krijgt u van de grootbank 600 euro rente, van de prijsbreker 1250 euro. Geen vetpot.

Er bestaat in ons land een wettelijke minimumrente en die is al jaren 0,11 procent. De banken hebben ook heel lang niet meer dan 0,11 procent rente gegeven op een spaarboekje. Maar nadat de Europese Centrale Bank (ECB) de rente verhoogd had in haar strijd tegen de hoge inflatie, trokken de banken ook de rente op het spaarboekje wat op. Vandaag biedt een grootbank dus meer dan vijf keer de wettelijke minimumrente, de prijsbrekers zelfs tien keer.

Toch blijft die 0,60 tot 1,25 procent rente op een spaarboekje erg weinig. Want de ECB betaalt vandaag 3,25 procent rente aan de banken. Banken krijgen dus 2 à 2,65 procent meer rente van de ECB dan ze zelf aan de spaarders geven. Ze moeten wel een bankentaks, een bedrag aan het spaardepositofonds en een Europese bijdrage storten, alles samen zo’n 0,38 procent. Maar zelfs dan hebben banken nog altijd een marge van afgerond 1,6 tot 2,25 procent.

Er lijkt dus ruimte voor een renteverhoging, maar de banken bewegen niet. Waarom zouden ze? De Belgen blijven goed sparen op het spaarboekje, ook al is de rente laag. Het levert de banken makkelijk mooie winsten op. De regering zou de wettelijke minimumrente kunnen optrekken, maar dan wel tot een stuk boven de 0,60 procent rente die de grootbanken geven en zelfs boven de 1,25 procent van de prijsbrekers, anders heeft het geen zin.

En zelfs dan blijft het spaarboekje een verliesboekje. Met een verwachte jaarinflatie van 5 procent lijdt u met een rente lager dan 5 procent altijd verlies. U kunt uw geld zetten op een termijnrekening of investeren in fondsen of trackers die in overheidsobligaties of schatkistcertificaten beleggen met weinig risico. Zo kunt u zo’n 3 procent rendement behalen. Maar u moet wel 33 procent roerende voorheffing betalen zodat netto pakweg 2 procent overblijft. Kortom, zelfs dan klopt u de inflatie niet.

De bittere waarheid is dat met de hoge inflatie zo goed als elke brave spaarder verarmt. Daar helpt geen verhoging van de wettelijke minimumrente aan. Die boodschap durft geen enkele politicus te brengen.