Vastgoedmarkt koelt af, prijzen dalen met mondjesmaat

Huizen zijn op vele plaatsen bijna onbetaalbaar geworden. Maar het aantal transacties loopt terug, meldt de Federatie van het Notariaat, en de prijzen van huizen en appartementen dalen lichtjes.

In de eerste drie maanden van dit jaar was het minder druk op onze vastgoedmarkt, zo blijkt uit de vastgoedbarometer van de Federatie van het Notariaat. Vooral in Vlaanderen liepen de transacties terug: er waren 9,2 procent minder vastgoedverkopen in vergelijking met het eerste trimester 2022. De gemiddelde prijs van een huis steeg lichtjes met 1,1 procent en een appartement met 1,5 procent, zonder rekening te houden met de inflatie.

Dit jaar wordt een inflatie van rond 4 procent verwacht, wat betekent dat de vastgoedprijzen zachtjes aan het dalen zijn. Daarmee bevestigt de vastgoedbarometer dat er stilletjes aan iets verandert op onze vastgoedmarkt, zoals Knack begin april al signaleerde.

Woningen zijn nog steeds pokkeduur. ‘Maar er steekt een tegenwind op’, meende Johan Van Gompel vorige week in Knack, hij is senior economist bij KBC en schreef een onderzoeksrapport over de Belgische woningmarkt. ‘De prijzen stijgen sinds eind 2021 minder dan de inflatie’, zei Peter Reusens, econoom bij de Nationale Bank van België, die ook net een studie over hetzelfde thema publiceerde. Kunnen we spreken van een kentering? Langzaamaan mag dat.