‘De olieprijs stijgt weer en dat is echt geen goed nieuws’

Dure olie is er niet alleen aan de pomp, ze sijpelt door in heel de economie.

U merkte het misschien al aan de pomp: sinds begin deze zomer is de prijs van benzine en diesel aan het klimmen. Vandaag betaalt u voor een liter brandstof rond de 2 euro. Dat komt door de stijgende olieprijs op de internationale markten: een vat Brent-olie kostte in juli zo’n 75 dollar en nu 95 dollar, een toename van pakweg 25 procent. Dat heeft grote gevolgen voor de economie en uw portemonnee.

De prijsstijgingen van olie zijn heel vaak het gevolg van geopolitieke beslissingen. Zo ook deze keer. Saoedi-Arabië, de grootste olieproducent ter wereld, besliste enkele maanden geleden vrij onverwacht om minder olie op te pompen. Daarmee toonde het zijn middelvinger aan de Amerikaanse president Joe Biden en het Westen, dat gerekend had op een daling van de olieprijs om de economie aan te zwengelen.

Daarbij komt dat Rusland minder olie uitvoert, toch richting Europa, want het heeft de inkomsten van de olieverkoop aan bijvoorbeeld India hard nodig om zijn oorlog in Oekraïne te financieren. Het Westen beschuldigt Saoedi-Arabië en de andere OPEC-landen ervan samen te spannen met Rusland en indirecte steun te verlenen aan president Vladimir Poetin en zijn inval in Oekraïne.

Hogere olieprijzen zijn niet alleen slecht nieuws voor de VS en Europa, maar ook voor grootverbruiker China. Ze wegen dus op de wereldeconomie. De stijgende olieprijs zet ook alle overheden die de hoge inflatie bestrijden een hak. De dure olie merkt u niet alleen aan de pomp, maar sijpelt door in heel de economie, want het is een grondstof voor kunststoffen, verpakkingsmateriaal, wasmiddelen, textielvezels, asfalt en noem maar op. Als de prijs van aardolie lange tijd hoog blijft, stijgen de prijzen van zowat alle producten. En dat op een moment dat de centrale banken alle zeilen bijzetten om de stijgende prijzen te bestrijden.

Zo trok de Europese Centrale Bank vorige week de rente op tot 4 procent. Meteen liet ze doorschemeren dat dit wel eens de laatste renteverhoging kon zijn. Maar wat als de prijzen als gevolg van de hoge olieprijzen niet dalen, maar eerder stijgen? De rente hoger optrekken? Dat zou de economie nóg meer afremmen, want lenen zou duurder worden, consumeren en investeren zouden worden ontmoedigd. En de Duitse economie, steevast omschreven als de motor van de Europese economie, belandde eerder dit jaar al in een recessie en kwakkelt nog steeds. Dat is slecht nieuws voor heel Europa en zeker voor buurland België. De hoge olie- prijs komt ons duur te staan en niet alleen aan de pomp.

Ewald Pironet is senior writer van Knack.