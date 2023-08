‘De energiecrisis is nog lang niet voorbij: de minste vonk kan weer zorgen voor een felle prijsstijging’

Een jaar geleden heerste er paniek: eind augustus noteerde de gasprijs 300 euro per megawattuur. Omdat de elektriciteitsprijs afhankelijk is van de gasprijs was ook die torenhoog, u zult zich dat vast nog herinneren. Ondertussen bedraagt de gasprijs 40 euro per megawattuur. Dat is nog altijd het dubbele van wat we decennialang hebben betaald. Wat mogen we verwachten voor deze winter?

Eerst even in herinnering brengen waarom de gasprijs in september 2021 begon te stijgen. De coronapandemie kwam toen onder controle en de economie veerde snel op, wat de vraag naar gas deed toenemen. Er was niet zoveel wind en dus minder windenergie, en er was de uitfasering van de steenkool- en kerncentrales in Duitsland. Dat zorgde ervoor dat de gasprijs eind 2021 al gestegen was richting 100 euro. Toen Rusland in februari 2022 Oekraïne binnenviel en langzaam de gaskraan dichtdraaide, piekte de gasprijs op 300 euro.

Daarna begon de prijs te dalen. Zowat alles zat mee: een milde winter, de Chinese economie groeide minder snel, elders begon de economie te sputteren, en ondanks de aanhoudende oorlog in Oekraïne konden de gasvoorraden goed worden aangevuld. Zowel bedrijven als huishoudens sprongen zuiniger om met energie, dat hielp.

Eén jaar na de piek wordt niet meer gesproken over de energieprijs, ook al ligt de gasprijs nog steeds vrij hoog in vergelijking met de periode vóór september 2021. De Europese gasvoorraden zijn wel voor 90 procent gevuld, maar veel hangt nu af van hoe koud deze winter wordt. De minste vonk kan weer zorgen voor een felle prijsstijging.

Toen er de voorbije weken een staking dreigde bij twee Australische energiebedrijven veerde de prijs onmiddellijk op. Als straks de Chinese economie zou aantrekken, zal dat de gasprijs weer opdrijven. En wie weet wat er gebeurt in Oekraïne. Volgens energie-experts moeten we zeker nog twee, drie jaar rekening houden met sterk fluctuerende prijzen.

Ondertussen groeit de vraag naar elektriciteit sterk. Stroomnetbeheerder Elia verwacht dat het stroomverbruik in België tegen 2035 met 60 procent zal toenemen als gevolg van de doorbraak van elektrische wagens, warmtepompen en de omschakeling van de industrie van fossiele brandstoffen naar elektriciteit. Die capaciteit hebben we niet. Dus niet alleen de prijs is een bezorgdheid, maar ook of er in de toekomst überhaupt voldoende stroom zal zijn om het licht te laten branden.