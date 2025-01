‘De cryptomunt van Trump illustreert meteen het probleem van alle cryptomunten’

Trump lanceert een cryptomunt, die meteen het grote probleem van alle cryptomunten illustreert: het is lucht. Net zoals het parfum dat hij eerder al op de markt bracht.

Donald Trump lanceerde drie dagen voor hij de eed aflegde als Amerikaans president zijn eigen cryptomunt $Trump. Na de aankondiging op zijn social media platform Truth Social was de belangstelling enorm, de waarde ging al snel maal drie. De lancering werd gecoördineerd door CIC Digital LLC, een dochteronderneming van de Trump Organization die eerder onder andere parfums van het merk Trump verkocht.

De $Trump is een meme coin, een cryptomunt op basis van een hype, in dit geval het enthousiasme rond het nieuwe presidentschap van Trump. Op de site van $Trump wordt ervoor gewaarschuwd dat ze ‘niet bedoeld zijn’ om te investeren, maar dat ze een vorm van steun betekenen en een aandenken zijn aan de eedaflegging van Trump. Dat belet niet dat de waarde ervan al enorm steeg, omdat velen er een willen. Er zijn op dit moment zo’n 200 miljoen $Trump-coins uitgegeven en de komende drie jaar worden er nog eens 800 miljoen op de markt gebracht. De marktkapitalisatie van $Trump bedroeg 5,5 miljard dollar.

Zo’n meme coin wordt vaak ook shitcoin genoemd, omdat ze weinig tot geen waarde of nut heeft. Een bekend voorbeeld van een meme coin is de Dogecoin, die eind 2013 als grap werd uitgebracht en die later door Elon Musk, door sommigen Trumps first lady genoemd, op zijn sociaal medium X de hemel werd ingeprezen.

Meme coins zijn berucht, omdat speculanten een hype gebruiken om de waarde op te pompen, om ze vervolgens duur te verkopen. Laatkomers die tegen die hoge prijzen kopen, zitten dan met de verliezen. Trump verdient in elk geval grof geld aan de $Trump. Een paar jaar geleden vond hij cryptomunten nog onbetrouwbaar en te mijden, maar tijdens de kiescampagne beloofde hij van de VS ‘de cryptohoofdstad van de planeet’ te maken. Dat leidde toen tot een forse stijging van onder meer de bekendste cryptomunt, de bitcoin.

De marktkapitalisatie van $Trump bedroeg 5,5 miljard dollar en velen waarschuwen dat $Trump een zeepbel is. Er is geen onderliggende waarde, de koers is nergens op gebaseerd, behalve dat er meer vraag is dan aanbod, dat er meer mensen zijn die absoluut een $Trump willen hebben dan er worden aangeboden. De $Trump heeft dan ook veel gemeen met andere cryptomunten, zoals de bitcoin. Het is lucht.

Ondertussen bracht de echtgenote van Trump haar eigen cryptomunt uit, $Melania, waarvan de prijs ook meteen spectaculair steeg. Op sociale media wordt druk gespeculeerd wie de volgende van de familie zal zijn met een meme coin. Ivanka Trump? Haar echtgenoot Jared Kushner? Eric Trump? Zijn echtgenote Lara? Donald Junior? Tiffany Trump? Of Barron Trump? Mogelijkheden zat om de door hebzucht verblinde cryptobeleggers nog meer te pluimen.