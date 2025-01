Factcheck: video die moet bewijzen dat ruimtevaart ‘niet echt is’, is gemanipuleerd

Online circuleert een video met daarin het team van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA datin 2019 naar het Internationaal Ruimtestation afreisde. In de video is ook een technicus te zien die zich schijnbaar wil verstoppen voor de camera, en daar niet in slaagt. Volgens sociale mediagebruikers bewijst de video dat de NASA, en met uitbreiding de ruimtevaart, ‘niet echt is’. Maar de video is gemanipuleerd. De technicus blijkt achteraf op de beelden gemonteerd.

Deze factcheck is uitgevoerd op basis van de beschikbare informatie op de datum van publicatie. Lees hier meer over hoe we werken.

Op 6 januari tweet een Nederlandstalige X-gebruiker een video die in het Internationaal Ruimtestation (ISS) zou zijn opgenomen. In de video, die 18 seconden duurt, zien we een groep astronauten. In de linkeronderhoek van het beeld verschijnt plots een technicus. Voor socialemediagebruikers is de aanwezigheid van de man het bewijs dat NASA ‘niet echt is’.

‘NASA vergat dat een van hun studiotechnici nog steeds op de achtergrond aanwezig was tijdens een live-uitzending van het International Fake Station’, lezen we in het bijschrift.

Screenshot X

De video circuleert ook op Facebook. De aanwezigheid van de man zou bewijzen dat de video in scène werd gezet.



Klopt deze video?

NASA

We nemen enkele screenshots van de video en voeren een omgekeerde zoekopdracht uit via Google Lens. Op het YouTube-kanaal van de NASA vinden we de originele video, die op 26 september 2019 werd gepubliceerd.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."





In de beschrijving lezen we dat de astronauten zich in het ruimtetuig Soyuz MS-15 bevinden. De ploeg kwam volgens dat bericht op 25 september aan in het Internationaal Ruimtestation, na een reis van 6 uur.

Screenshot YouTube

De beelden uit de X-video vinden we terug op het tijdstip 5:09. We plaatsen de beelden naast elkaar en zien dat de technicus daarin niet te zien is.



Screenshot X

Screenshot YouTube

De originele video werd dus gemanipuleerd. De technicus blijkt achteraf op de beelden te zijn gemonteerd.





Conclusie – Online circuleert een video die zou moeten bewijzen dat NASA, en met uitbreiding de ruimtevaart, ‘niet echt is’ is. Maar de video is gemanipuleerd. Aan de originele video werd achteraf een technicus toegevoegd. – We beoordelen de video dan ook als vals, of onwaar.