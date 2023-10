Factcheck: video die meisje toont dat levend wordt verbrand heeft niets te maken met conflict tussen Israël en Hamas, maar werd in 2015 in Guatemala gemaakt

In een gruwelijke video die de ronde doet op sociale media, zien we een jonge vrouw die in brand wordt gestoken. Volgens de bijschriften zou het gaan om een Israëlisch meisje dat door terreurgroep Hamas werd gegijzeld en daarna levend verbrand. Dat klopt niet: de video werd acht jaar geleden gemaakt tijdens een lynchpartij in Guatemala.

Deze factcheck is uitgevoerd op basis van de beschikbare informatie op de datum van publicatie. Lees hier meer over hoe we werken.

Op Facebook wordt een video gedeeld waarin een jong Israëlisch meisje te zien zou zijn dat levend verbrand wordt door Hamas, nadat ze door de terreurgroep werd gegijzeld op een muziekfestival in Kibbutz Re’im op zondag 8 oktober (hier gearchiveerd). ‘Bestaan er smeriger, hatelijker en wildere mensen dan deze? Ze hebben een meisje van 14 dat gevangen werd genomen in Israël levend verbrand’, luidt het bijschrift.

Op de foto zelf staat het opschrift ‘Update over het meisje dat werd gevangengenomen op het festival.’ Daarmee wordt verwezen naar wat gebeurde op zondag 8 oktober op het Supernova-muziekfestival in Kibbutz Re’im in het zuiden van Israël, waar tientallen festivalgangers door de Palestijnse terreurbeweging Hamas zijn ontvoerd en vermoord.

De inval van Hamas tijdens dat festival maakt deelt uit van de verrassingsaanval op Israëlische doelwitten waarmee de Palestijnse extremistische groepering Hamas op 7 oktober begon, onder de naam Operatie al-Aqsa Zondvloed. Vanuit de Gazastrook vuurde de organisatie duizenden raketten af. Hamasstrijders trokken tegelijk ook kibboetsen binnen, waarbij ze massale slachtpartijen aanrichtten. Ze vielen dus ook binnen op een Israëlisch muziekfestival, Nature Party, dat plaatsvond in de Negev-woestijn, dicht bij Gaza. Dat lezen we in een artikel van het persagentschap Reuters. Op zondag 8 oktober reageerde Israël met bombardementen op Gaza. Momenteel bereidt Israël een grondoffensief in Gaza voor.

Volgens de meest recente cijfers van de Verenigde Naties heeft het conflict ondertussen al aan meer dan 4200 mensenlevens gekost en is een miljoen Palestijnen op de vlucht.

Zien we inderdaad een Israëlisch meisje in de video?

In de gruwelijke video, die ook op meerdere accounts op X is gedeeld (hier gearchiveerd) zien we een jong meisje dat door een menigte wordt geslagen en daarna levend verbrand, terwijl een groep mensen toekijkt. Met de recente gebeurtenissen in Israël en Palestina heeft de video echter niets te maken, zo is eerder al gebleken uit factchecks van Bellingcat, Reuters, IndiaToday, VRT NWS en Lead Stories.

De beelden dateren uit 2015 en werden gefilmd in Guatemala. We zien in de video een 16-jarig meisje dat werd geslagen en in brand gestoken, tot ze overleed. De gruwelijke feiten deden zich voor in het dorp Río Bravo, zo leren we uit een verslag van CNN uit 2015. Ook de Guatemalteekse krant Prensa Libre berichtte over het incident. Volgens de nieuwsberichten werd het meisje gelyncht omdat ze werd verdacht van de moord op een taxichauffeur.

De video deed al eerder de ronde op sociale media met foute claims erbij. In 2018 werd de video in India gedeeld. Op de beelden was een Hindu-meisje te zien dat levend werd verbrand omdat ze een eredienst had bijgewoond in een christelijke kerk, zo werd toen valselijk beweerd. Die claim werd ontkracht door de factcheckers van AFP.

Conclusie In een gruwelijke video die de ronde doet op sociale media, zien we een jonge vrouw die in brand wordt gestoken. Volgens de bijschriften zou het gaan om een Israëlisch meisje dat door terreurgroep Hamas werd gegijzeld en daarna levend verbrand. Dat klopt niet: de video werd acht jaar geleden gemaakt tijdens een lynchpartij in Guatemala. We beoordelen de claims bij de video daarom als onwaar.