Factcheck: vermelding Donald Trump in rechtsdocumenten rond Jeffrey Epstein impliceert geen betrokkenheid

Volgens socialemediagebruikers maakt de Amerikaanse oud-president Donald Trump geen deel uit van de lijst met namen die onlangs werden bekendgemaakt in de zaak tegen Jeffrey Epstein, de miljardair die van seksueel misbruik van minderjarigen werd beschuldigd. Dat klopt niet helemaal: in de rechtsdocumenten die begin januari openbaar werden gemaakt, wordt Trump vier keer genoemd. Er wordt echter nergens verwezen naar enige vorm van wangedrag van Trumps kant, en hij wordt niet als medeplichtige in de zaak beschouwd.

Volgens socialemediagerbruikers zou de voormalige Amerikaans president Donald Trump niet genoemd worden in de documenten van de rechtszaak tegen Jeffrey Epstein. Epstein was een Amerikaans investeerder die veroordeeld werd voor seksueel misbruik van minderjarige vrouwen. In 2019 werd hij opnieuw aangehouden voor zedenfeiten. Hij stierf een maand nadat hij daarvoor in hechtenis was genomen.

In de documenten staan de namen van slachtoffers, familieleden en mogelijke medeplichtigen van Epstein. De documenten zijn op 3 januari vrijgegeven.

Op X werd de claim dat Trump niet genoemd werd in de rechtsdocumenten van de zaak tegen Epstein duchtig gedeeld (hier, hier en hier).

Iemand verwijst op X naar een artikel van het Nederlandse dagblad De Telegraaf. ‘Trump staat niet op de Epstein-lijst. De Telegraaf suggereert van wel’, lezen we in het bijschrift van de tweet. De tweet is bijna 500 keer gedeeld en meer dan 100.000 mensen zagen hem op hun tijdlijn passeren.

In de reacties reageert iemand: ‘Nee, smerige manipulatie van @telegraaf, als Trump er op had gestaan was die lijst al veel eerder gepubliceerd.’ Ook op Facebook werd dezelfde bewering over De Telegraaf door een socialemediagebruiker gedeeld.

Onderzoek naar mensenhandel en zedenfeiten

Jeffrey Epstein werd in juni 2019 in New York opgepakt op verdenking van mensenhandel met seksuele doeleinden en zedenfeiten. Hij zou jarenlang jonge vrouwen, van wie sommige minderjarig waren, misbruikt hebben. Epstein mocht de Britse prins Andrew en Amerikaanse oud-presidenten Donald Trump en Bill Clinton tot zijn vriendenkring rekenen.

Op 18 december 2023 besliste een Amerikaanse rechter dat de identiteitsgegevens van slachtoffers, familieleden en mogelijke medeplichtigen van Epstein vrijgegeven moeten worden. Het was de Amerikaanse krant Miami Herald die een juridische strijd had gevoerd om de namen vrij te geven. Bij de BBC lezen we dat het zou gaan om 187 namen, The Miami Herald spreekt over ‘ruim 150 namen’. De bekendmaking moest uiterlijk begin januari plaatsvinden.

Dat gebeurde uiteindelijk op woensdag 3 januari. Volgens de Britse krant The Guardian gaat het om documenten die volledig zijn vrijgegeven, terwijl de namen in eerdere vrijgaves geanonimiseerd waren. Er is nooit een lijst gepubliceerd van mensen die ‘medeplichtig waren’ aan het misbruik van Jeffrey Epstein, zoals sommige socialemediagebruikers beweren.

Al voor 3 januari 2023 circuleerden er lijsten van mensen die genoemd zouden worden in de documenten. Die lijsten kunnen niet bewijzen dat die mensen voorkomen in de rechtsdocumenten omdat ze op dat moment nog niet gepubliceerd waren. Dat blijkt uit een eerdere factcheck van Knack.

Documenten noemen Trump vier keer

Op 4 januari publiceerde De Telegraaf een artikel met de naam ‘Leonardo DiCaprio, Michael Jackson en Stephen Hawking’. Volgens enkele socialemediagebruikers zou het artikel eerst de titel ‘Eerste namen Epstein-lijst: Trump, DiCaprio en Hawking duiken op’, hebben gehad.

Ook onder de Facebookpost van het artikel van De Telegraaf lezen we dat mensen twijfelen aan het voorkomen van Trump in de documenten. ‘Trump niet’, schrijft een vrouw. Ook zij deelt een valse lijst met mensen die in de documenten zouden staan. De lijst is vals aangezien er namen in staan die helemaal niet in de vrijgegeven rechtsdocumenten voorkomen.

In het artikel van De Telegraaf lezen we dat de namen die in de 943 pagina’s aan rechtsdocumenten voorkomen niet per se verdachten zijn, maar dat in de documenten ook personen die zijdelings met Epstein te maken hadden genoemd worden. Over Trump zegt De Telegraaf: ‘Algemeen bekend was dat Trump vermeld zou worden. Maar er wordt niet verwezen naar enige vorm van wangedrag van zijn kant.’ Trump wordt dus niet als medeplichtige in de zaak Epstein beschouwd.

Trump wordt in totaal vier keer vermeld en zijn naam komt op drie van de 943 pagina’s voor (p. 184, 244 en 278). Zo wordt zijn naam bijvoorbeeld genoemd in een ondervraging van een van de slachtoffers tijdens een rechtszaak. Epstein zou Trump gebeld hebben om naar een van zijn casino’s te gaan. In een andere ondervraging wordt aan een slachtoffer van Epstein gevraagd of ze seks heeft gehad met Donald Trump. Ze antwoordt: ‘Nee.’

Trump wordt dus wel degelijk in de documenten genoemd en maakt deel uit van de namen die nu openbaar zijn gemaakt. Maar dat maakt hem niet automatisch medeplichtig.

Conclusie

– Volgens socialemediagebruikers maakt Donald Trump geen deel uit van de onlangs gepubliceerde lijst met namen die werden vermeld in het gerechtelijk onderzoek tegen de van seksueel misbruik beschuldige miljardair Jeffrey Epstein.

– In die rechtsdocumenten staan onder andere interviews met getuigen en mailcorrespondentie van slachtoffers en betrokkenen.

– Als een naam wordt vermeld in de documenten, vormt dat geen bewijs dat die persoon strafbare feiten heeft gepleegd, of rechtstreeks betrokken was bij de zaak.

– Trump wordt wel vier keer in de documenten genoemd.

– De claims die stellen dat Trump niet wordt genoemd in de documenten, beoordelen we daarom als onwaar.