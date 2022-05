Factcheck: twee jaar oude ​​neptweet van Marc Van Ranst gaat nu viraal in Nederland

Deze factcheck is uitgevoerd op basis van de beschikbare informatie op de datum van publicatie. Lees hier meer over hoe we werken.

Op Nederlandse Twitter- en Facebookaccounts doet opnieuw een bericht de ronde waarin viroloog Marc Van Ranst zou zeggen dat het een keuze was om ouderen in woonzorgcentra te laten sterven. Het gaat om een vervalste tweet uit 2020 die weer is opgedoken nadat Van Ranst te gast was geweest in het Nederlandse parlement.

Op 22 mei verschijnt onderstaande tweet.

‘What the fuck?’ schrijft de twitteraar met de schuilnaam ‘Hoopiejoopie’ bij een screenshot van een tweet die viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven) gepost zou hebben. Van Ranst was op 16 mei te gast in de Nederlandse Tweede Kamer voor een rondetafelgesprek over de langetermijnaanpak van corona, en liet zich daar kritisch uit over mensen die ‘onzin’ verspreiden.

Marc Van Ranst reageerde zelf al op de tweet van ‘Hoopiejoopie’, met de mededeling én het bewijs dat het een oude vervalste tweet betrof, afkomstig van een nepprofiel. Ook andere Twittergebruikers meldden dat het om een vervalsing ging.

Wat is het verhaal achter die vervalste tweet?

‘Het gewone volk begrijpt niet, dat omwille van economische en logistieke redenen, het nu eenmaal een keuze is geweest, om ouderen te laten sterven in de woonzorgcentra. Hen alsnog naar een ziekenhuis brengen, zou een logistieke ramp geweest zijn. Keuze moesten gemaakt worden’, zou Van Ranst geschreven hebben in een tweet van 10 juni 2020, die in de zomer van 2020 in verschillende Facebookposts werd gedeeld (hier en hier gearchiveerd).

Die tweet zou een reactie zijn geweest op een tweet van toenmalig minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) (hier gearchiveerd).

De tweet kwam echter niet van viroloog Marc Van Ranst, wel van het nepaccount ‘@_VanRanstMarc’. Twitter heeft dat account ondertussen geschorst. Het echte account van de viroloog is ‘@vanranstmarc’. Iemand had een screenshot genomen van dat antwoord en er de echte profielfoto en Twitternaam van Marc Van Ranst boven geplakt. Wie dat heeft gedaan, is niet duidelijk.

Marc Van Ranst zelf legde op 11 juni 2020 op Facebook uit dat het om een valse tweet ging. Rien Emmery (@ArbiterOfTweets) maakte twee jaar geleden al een Twitterdraadje over het nepaccount (hier gearchiveerd). Knack publiceerde er toen een factcheck over. Toch bleef de valse tweet circuleren.

Hoewel het verhaal achter de neptweet door heel wat Twitteraars uit de doeken werd gedaan als reactie op de recente tweet van ‘Hoopiejoopie’, toont die laatste zich niet bereid om zijn tweet te verwijderen. Het bericht werd ondertussen al meer dan tweehonderd keer geretweet en bereikte op die manier opnieuw heel wat Twittergebruikers, voornamelijk in Nederland.

Conclusie

Een Nederlandse twitteraar deelt een bericht waarin viroloog Marc Van Ranst zou zeggen dat het een keuze was om ouderen in woonzorgcentra te laten sterven. Het gaat om een vervalste tweet uit 2020, die opnieuw werd bovengehaald nadat Van Ranst te gast was geweest in het Nederlandse parlement. We beoordelen het bericht als onwaar.