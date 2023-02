Factcheck: screenshot artikel over Groen is getrukeerd

Online circuleert een screenshot van een artikel op Het Laatste Nieuws, waarin wordt geopperd dat politieke partij Groen ‘piano’s racistisch vindt’ en daarom minder zwarte pianotoetsen wil. Dat klopt niet. Het gaat om een getrukeerde afbeelding.

Deze factcheck is uitgevoerd op basis van de beschikbare informatie op de datum van publicatie. Lees hier meer over hoe we werken.

Op Twitter verschijnt er op 23 februari een screenshot van wat een artikel van de krant Het Laatste Nieuws zou zijn (hier gearchiveerd). ‘Groen wil minder witte toetsen op een piano, Nadia Naji: ‘Pianio’s (sic) vandaag zijn racistisch en dat kan niet!’. Op de afbeelding zien we Groen-voorzitters Jeremie Vaneeckhout en Nadia Naji. Een van de tweets met de afbeelding wordt ruim 15.000 keer gezien en ruim 300 keer geliket.

Screenshot Twitter

De afbeelding circuleert ook op Facebook. ‘Dit moet een grap zijn’, reageert een Facebookgebruiker. ‘Armzalig België’, reageert een andere (hier gearchiveerd).

Screenshot Facebook

We nemen een screenshot van de afbeelding en laden die op bij Google Afbeeldingen. Zo komen we terecht op de website van Het Laatste Nieuws, waar we een artikel met dezelfde foto terugvinden.

Screenshot Het Laatste Nieuws

Het stuk heeft niets te maken met pianotoetsen, maar gaat over de stijgende energiefactuur. Groen vraagt om mensen die buiten het sociaal tarief vallen 300 euro netto extra per maand te geven.

De maker van het screenshot zou Twittergebruiker Mark Salden zijn. Dat lezen we in een Twitterconversatie, waarin een Twittergebruiker vraagt aan VTM Nieuws en persagentschap Belga of zij effectief de bron van het nieuws zijn, zoals vermeld in het artikel.

Screenshot Twitter

De man, die grafisch ontwerper is, maakt wel meer satirische afbeeldingen, zien we op zijn Twitteraccount. De originele tweet met het screenshot werd ondertussen verwijderd.

Conclusie Online circuleert een screenshot van een artikel op Het Laatste Nieuws, waarin wordt geopperd dat de politieke partij Groen minder zwarte toetsen op een piano wil. Dat klopt niet. De afbeelding is getrukeerd. We beoordelen de afbeelding dan ook als onecht, of onwaar.