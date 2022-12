Factcheck: onbekenden plaatsten omleidingsbord met Frans-Arabische tekst op Brussels kruispunt

Deze factcheck is uitgevoerd op basis van de beschikbare informatie op de datum van publicatie. Lees hier meer over hoe we werken.

Socialemediagebruikers delen een foto van een Frans-Arabisch signalisatiebord in Brussel. Sommigen vragen zich af of het om een echt, officieel bord gaat, of dat het beeld bewerkt is. Officieel is het bord in elk geval niet, maar het gaat ook niet om een bewerkt beeld. Op de foto staat een omleidingsbord dat onbekenden op een kruispunt in de Brusselse gemeente Laken plaatsten. De bijkomende boodschap die in het Arabisch op het bord werd aangebracht, wenst weggebruikers ‘veel succes’.

Op 21 december tweet Vlaams Belang-senator Bob de Brabandere een foto van een wegenwerkbord, met daarop het Franse woord ‘déviation’ (omleiding) en een Arabisch woord (hier gearchiveerd).

Screenshot Twitter

De Brabandere schrijft: ‘Deze foto is symbolisch voor wat vandaag in Brussel en andere grootsteden gebeurt. Nederlands vervangen door Arabisch. Misschien op termijn Frans ook? Op veel plaatsen is het toch al de reguliere omgangstaal. En dan maar roepen dat Vlaams Belang niet over omvolking mag spreken?’

In een tweede tweet zegt De Brabandere dat het niet om photoshop gaat: ‘Ik ken de bron van de foto. Dat het bord er niet geplaatst is door de overheid zal wel (hopelijk?) zo zijn, maar het verandert niets aan de symboliek. En aan de problematieken van tweetaligheid én inburgering in Brussel.’

De foto circuleert ondertussen ook op Facebook (hier en hier gearchiveerd), waar gebruikers het bord als echt interpreteren. ‘Zo ver zijn we dus al met de omvolking’, lezen we in één Facebookpost. ‘Nederlands weg, Arabisch in de plaats. Dat in de Emile Delvastraat in Laken.’

Screenshots Facebook

Vlaams Belang Brussel deelt de foto op zijn Facebookaccount, met het bijschrift ‘Brussel tweetalig?’. Op 22 december tweet ook Vlaams Belang-parlementslid Filip De Winter de foto (hier gearchiveerd). ‘Zo ver zijn we al. De nieuwe tweetaligheid in Brussel, Laken: Frans en Arabisch. Pour les Flamands la même chose! Omvolking en islamisering in de praktijk,’ schrijft de VB-kopman.

Gaat het om een echte foto?

Eerst en vooral vertalen we het Arabische woord op het bord. Dat doen we door de foto in te geven op Google Lens.

Screenshot Google Lens

De app vertaalt de twee woorden als ‘veel succes’ en ‘afwijking’. In het Arabisch schrift wordt er gelezen van rechts naar links, dus beide vertaalde woorden zijn omgedraaid. Dat wil zeggen dat het Arabische woord ‘veel succes’ betekent. Het doet vermoeden dat het om een mop gaat.

Op de foto zien we het straatnaambordje ‘Rue Emile Delvastraat’. We tikken de naam in op Google Maps, en gaan op zoek naar het café op de achtergrond. Zo zien we dat de foto inderdaad op de hoek van de Emile Delvastraat en de Leopold I-straat genomen werd. Beide straten liggen in Laken.

Om na te gaan of het om een echt verkeersbord gaat, trekt een VRT-journalist nog dezelfde avond naar de hoek van de Emile Delvastraat en de Leopold I-straat. Daar neemt hij onderstaande foto, die bewijst dat de foto die De Brabandere mee verspreidde echt is.

Foto VRT

De journalist merkte op dat op de achterkant van het bord de gegevens van Fero vermeld staan. Dat is een bedrijf dat verantwoordelijk is voor signalisatie bij wegenwerken. Fero aat in een reactie weten dat het bord inderdaad eigendom is van het bedrijf, maar dat het niet voor de tekst verantwoordelijk is.

Gaat het hier om een geautoriseerd verkeersbord?

We nemen contact op met Els Wauters, woordvoerster van de Brusselse schepen van Openbare Werken Bart Dhondt (Groen). Wauters is duidelijk: ‘We hebben geen weet van dat bord.’ Ze stuurt ook een link mee van een artikel van het Brusselse mediakanaal Bruzz. ‘Het is niet de eerste keer dat zulke borden opduiken in het Brussels Gewest’, voegt Wauters toe. In het artikel lezen we dat er onder meer in de Brusselse gemeente Jette een grapjas aan het werk is geweest die er humoristische signalisatieborden plaatste.

Op Twitter circuleren er nog andere humoristische signalisatieborden, die eveneens in de Emile Delvastraat zijn geplaatst. Wie achter de acties zit, is niet bekend.

Ondertussen schrijft ook Bob De Brabandere dat het niet om een officieel signalisatiebord gaat.

1) echte foto

2) vals verkeersbord

3) symboliek blijft — Bob De Brabandere (@BobDeBrabandere) December 21, 2022

Conclusie Socialemediagebruikers delen een foto van een Frans-Arabisch signalisatiebord in Brussel. Sommigen denken dat het om een echte foto gaat. Dat klopt, maar het bord is niet geautoriseerd door de stadsdiensten en heeft dus geen officiële autoriteit. De plaatsing en het opschrift zijn mogelijk het werk van een lokale grapjas. We beoordelen de stelling dat het om een echte foto gaat als waar.