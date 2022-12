Factcheck: nee, website verkoopt geen mensenvlees tegen klimaatverandering

Op TikTok gaat een video viraal over het Human Meat Project. Op hun website zou mensenvlees verkocht worden. Dat klopt niet. Het gaat om conceptuele kunst. De gedachteoefening is puur fictief, maar wordt op sociale media voor waar aangenomen.

Op 8 december deelt een Belgisch Twitteraccount een video met als Engelstalig bijschrift ‘Dit loopt uit de hand nu… zieke zieke klote wereld.’ (hier gearchiveerd). In de video, die op Twitter al 69.000 keer werd bekeken, horen we een jonge vrouw uitleg geven over ‘mensenvlees’.

We horen haar in het Engels zeggen: ‘Hebben jullie al gehoord over het Human Meat Project: people for people? Ik dacht dat dit een mop was, tot ik het begon te onderzoeken en me realiseerde dat dit echt is. Het wordt erger: “Eén lichaam kan 40 mensen voeden: samen kunnen we de overbevolking, de honger in de wereld en de klimaatverandering beëindigen.”’

Tijdens haar uitleg krijgen we screenshots te zien van een site waarop deze info te lezen valt.

De originele video op TikTok werd al 2,4 miljoen keer bekeken. Uit de reacties blijkt dat velen dit geloven en anderen in twijfel trekken of dit echt is.

De vrouw in de video noemt zichzelf Jessica McElroy. Ze gaat verder met haar betoog waarin ze voorleest van de website van Human Meat Project: ‘Waarom doneren? In de loop der tijd is de menselijke bevolking wereldwijd snel toegenomen, wat heeft geleid tot een grotere vraag naar voedsel, vooral naar vleesproducten. Door die toenemende vraag is het moeilijker geworden om land te vinden voor woongebied, en is de uitstoot van boerderijen elk jaar toegenomen, waardoor ons leven minder duurzaam wordt. Wij geloven dat we door het doneren van lichamen en/of organen een verandering teweeg kunnen brengen. Door alternatieve vleesconsumptieopties te creëren, en tegelijkertijd de waarde van iemands lichaam te valoriseren.’

Ze toont ook stickers van vleesproducten waaruit je kunt kiezen zoals menselijke hersenen, schouders of ribben. Tussendoor maakt de jonge vrouw verschillende kotsgeluiden om haar walging uit te drukken.

McElroy sluit af met deze conclusie: ‘Dus nu is kannibalisme normaal? Eerst vervangen ze de term “pedofielen” door “personen die door door minderjarigen worden aangetrokken”. En nu dit kannibalisme. […] Ik kan dit niet meer aan.’

Klopt het dat er een project bestaat waarbij mensen hun lichaam doneren om te laten gebruiken als vleesproduct?

We googelen Human Meat Project. Bovenaan de zoekresultaten staat meteen te lezen dat dit gaat over een conceptueel kunstproject (rood kader).

Wat McElroy laat zien van de site en de tekst die ze citeert, vinden we allemaal terug op de site humanmeatproject.com. Maar in de algemene voorwaarden op die site lezen we duidelijk dat het gaat over ‘een zuiver conceptueel kunstproject dat niet zal uitgevoerd worden in het echt’. Het project en de website ‘is niet bedoeld om in het echt te verwezenlijken of om bewust te proberen de regels van de VN en alle wereldwijd bestaande wettelijke grondwetten te overtreden.’

De site is dus ‘geen mop’, zoals McElroy terecht opmerkt, maar is zeker ook niet ‘echt’, zoals de vrouw op TikTok stelt en een aantal sociale mediagebruikers zich afvragen. Het gaat om conceptuele kunst.

Welke kunstenaars achter deze site zitten, konden we niet achterhalen via online research en staat niet vermeld op de site. In een ander kunstproject ‘Ouroboros Steak’ werd geëxperimenteerd met kweekvlees, gegroeid in een labo, op basis van menselijke cellen. Over dat project werd onder andere geschreven door The New York Times. Technisch gezien zou het hier niet om kannibalisme gaan.

Conclusie De site Human Meat Project bestaat, maar is een conceptueel kunstwerk. De site stelt duidelijk dat het niet gaat om een echt project waarbij mensen hun lichaam zouden doneren om te gebruiken als mensenvlees onder andere in de strijd tegen de klimaatverandering. De boodschap in de TikTok-video dat ‘dit echt is’ beoordelen we dan ook als onwaar.