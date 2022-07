Factcheck: nee, video toont geen schreeuwende politicus in het Europees Parlement

Een video op Facebook en Telegram zou een schreeuwende politicus tonen tijdens een debat in het Europees Parlement over ‘energievoorbereidingen voor de winterperiode’. Dat klopt niet. We zien een filmprijsuitreiking in 2021 waarbij een acteur een lange schreeuw liet horen om zijn steun te betuigen aan de toenmalige burgerprotesten in Belarus.

Op 17 juli plaatst iemand een video in de Telegramgroep Berichten uit Donbass met als bijschrift ‘Momenteel in het Europees Parlement een verslag over de energievoorbereidingen voor de winterperiode’ (hier gearchiveerd). Waarna twee knipogende smileys volgen. De video toont een man achter een spreekgestoelte die schreeuwt, waarna applaus van het publiek volgt. De video duurt 15 seconden en werd 1384 keer bekeken.

Dezelfde video (hier gearchiveerd) met hetzelfde bijschrift werd ook gedeeld in de Facebookgroep ‘Niet onze oorlog – Stop de propaganda…’. Die groep heeft 1100 leden.

In de reacties op de video zien we lachende emoticons, maar ook mensen die stellen dat ‘politici verschrikkelijk’ zijn en dat ze ‘alles proberen om hun zin te krijgen’. Iemand bestempelt de schreeuwer als een ‘gek’.

Tonen deze beelden inderdaad het Europees Parlement? En is het een politicus die het uitschreeuwt?



We googelen met de zoektermen ‘schreeuwende man in Europees Parlement’.

Zo komen we uit bij een artikel van The Calvert Journal, een blogsite over cultuur uit de ex-Sovjet-Unie, met als titel ‘Poolse acteur kaapt toespraak EU-prijzen met schreeuw voor solidariteit met Wit-Rusland’ (links). Het artikel bevat een foto van een man die lijkt op de schreeuwende man in de video (rechts).

Het blijkt te gaan om de Poolse acteur Bartosz Bielenia. In 2021 werd hij tweede bij de Lux Publieksprijzen met zijn film Corpus Christi. Bij de prijsuitreiking schreeuwde Bielenia 60 seconden lang in de microfoon van het Europees Parlement in Straatsburg om zijn solidariteit te betuigen aan de Wit-Russen die toen protesteerden tegen het bewind van president Aleksandr Loekasjenko.

Bielenia vertelde het publiek dat in 2020 in Belarus meer dan 30.500 mensen waren gemarteld, 476 politieke gevangenen waren vastgezet en 13 mensen waren omgekomen na protesten voor democratie. In augustus 2020 braken in het land demonstraties uit, nadat Loekasjenko voor een zesde ambtstermijn was verkozen bij een verkiezing die algemeen als frauduleus werd veroordeeld.

Het artikel bevat ook een video. Het korte fragment dat nu circuleert is daaruit geknipt.

Een videoverslag van de hele prijsuitreiking van de Lux-filmprijzen op 9 juni 2021 in het Europees Parlement in Straatsburg vinden we ook terug op de site van het Europees Parlement. De hele speech van Bielenia, inclusief het schreeuwen, zie je vanaf 18:50.

Conclusie In een video zien we een man schreeuwen achter een spreekgestoelte. Die man blijkt de Poolse acteur Bartosz Bielenia bij de uitreiking van de Lux- filmprijzen op 9 juni 2021 in het Europees Parlement in Straatsburg. Hij slaakte toen een lange schreeuw in de microfoon uit solidariteit met de burgerprotesten in Belarus. Dat we ‘een verslag over de energievoorbereidingen voor de winterperiode’ zien, klopt niet. We beoordelen het bijschrift als onwaar.