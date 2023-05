Factcheck: nee, veroordeelde pyromaan zit niet achter 48 Franse bosbranden 

Volgens voormalig Kamerlid voor Vlaams Belang Dries Van Langenhove is in Frankrijk een man van Marokkaanse origine veroordeeld voor het aansteken van 48 bosbranden die de media aan de klimaatverandering hadden toegeschreven. Dat klopt niet. Het gaat om een pyromaan die onder meer auto’s en vuilnisbakken in brand stak, maar geen bossen.

Op 28 april post voormalig Kamerlid voor Vlaams Belang Dries Van Langenhove een video op Twitter, Facebook (hier en hier gearchiveerd), Instagram en Reddit, waarin hij zegt dat in Frankrijk Khalid Marzouk, een man van Marokkaanse origine, veroordeeld is voor het aansteken, vorige zomer, van “48 bosbranden die door de media op de klimaatverandering werden gestoken”.

Het klopt dat Frankrijk vorige zomer werd geteisterd door grote bosbranden. Daarover werd ook bericht in Belgische media, bijvoorbeeld op VRT NWS en op de website van Het Laatste Nieuws. Volgens Van Langenhove zouden de media die bosbranden makkelijk toeschrijven aan de klimaatverandering, maar zou de echte oorzaak van die branden het Belgische nieuws niet halen.

In de zomer van 2022 waren drie dorpen in het departement Tarn-et-Garonne het doelwit van een pyromaan die herhaaldelijk auto’s en vuilnisbakken in brand stak. Daarover werd bericht in de lokale Franse media.

Eind augustus 2022 is een verdachte opgepakt toen die op heterdaad betrapt werd terwijl hij een geparkeerde wagen probeerde in brand te steken. In verschillende artikels uit de lokale pers lezen we dat die persoon is veroordeeld tot 4 jaar cel voor in totaal 48 brandstichtingen tijdens de zomer van 2022, vooral van auto’s. Van het aansteken van bosbranden is, in het geval van deze man, geen sprake. Dat is ook de reden waarom de Belgische media niet berichtten over ‘de pyromaan die achter 48 bosbranden zou zitten’: dat verhaal blijkt verzonnen, zoals journalist Rien Emmery ook al uitlegde op Twitter.

Dat wil uiteraard nog niet zeggen dat de Franse bosbranden niet aangestoken kunnen zijn. In het Zuid-Franse Béziers werd in september 2022 een man veroordeeld voor het stichten van een bosbrand. Daarover heeft Het Nieuwsblad trouwens bericht. Béziers ligt, voor alle duidelijkheid, niet in het departement Tarn-et-Garonne, maar in het departement Hérault.

