Factcheck: nee, vaccinscepticus Robert F. Kennedy won geen rechtszaak bij het Amerikaanse Hooggerechtshof

Deze factcheck is uitgevoerd op basis van de beschikbare informatie op de datum van publicatie. Lees hier meer over hoe we werken.

Online circuleert de bewering dat de Amerikaanse vaccinscepticus Robert F. Kennedy een rechtszaak bij het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten heeft gewonnen tegen ‘alle farmaceutische lobbyisten’. Het Hof zou hebben geoordeeld dat de mRNA-vaccins tegen covid-19 onherstelbare schade veroorzaken. Dat klopt niet. Zo’n rechtszaak heeft nooit plaatsgevonden. Het gaat om een vals bericht, dat Kennedy zelf heeft ontkracht.

Op 31 augustus tweet een Nederlandse man: ‘Uitspraak van het Hooggerechtshof. Bijna niemand merkte op dat Robert F. Kennedy Jr. de zaak tegen alle farmaceutische lobbyisten won. Covidvaccins zijn geen vaccins. In de uitspraak bevestigt de Hoge Raad dat de schade veroorzaakt door covid-mRNA-gentherapieën onherstelbaar is’ (hier gearchiveerd). De tweet wordt 1889 keer leuk gevonden en meer dan duizend keer gedeeld.

Screenshot Twitter

Robert F. Kennedy Jr. is een Amerikaanse advocaat en zoon van Robert Kennedy, voormalig Amerikaans presidentskandidaat en broer van John F. Kennedy. RFK Jr., zoals hij ook genoemd wordt, verspreidt al jarenlang antivaccinatiepropaganda. Dat doet hij onder meer via zijn stichting Children’s Health Defense, die ook aanwezig was op het coronaprotest in januari in Brussel. In januari namen Knack, VRT en het Nederlandse Pointer de organisaties die aan het protest deelnamen onder de loep, en kwam uit dat de meeste van die organisaties verbonden zijn aan Kennedy’s Children’s Health Defense.

In augustus nog haalden Instagram en Facebook de pagina’s van Children’s Health Defense offline, nadat ze verschillende keren de regels rond het verspreiden van desinformatie over vaccins en covid-19 hadden overtreden.

Klopt het dat Robert F. Kennedy Jr. een rechtszaak won tegen ‘de farmalobbyisten’ voor het Amerikaanse Hooggerechtshof?

Wanneer de uitspraak zou gevallen zijn, wordt niet in de tweet vermeld. Aangezien de uitspraak over de coronavaccins gaat, kan die ten vroegste in 2020 gevallen zijn. We surfen naar de website van het Amerikaanse Hooggerechtshof en gaan op zoek in het archief, waarin je elke beslissing van het Hooggerechtshof kunt consulteren. Een jaarlijkse termijn van het Hooggerechtshof start op de eerste maandag van de maand oktober en loopt tot de eerste maandag van oktober van het volgende jaar. Voor termijn 2020-2021 vinden we geen geen zaak terug die handelt over de veiligheid van de coronavaccins. De uitspraken voor de huidige termijn 2021-2022 vallen nog niet op de website te consulteren. De uitspraken die wel al gevallen zijn deze termijn vinden we terug op de politieke website Ballotpedia. Ook daar vinden we geen uitspraak terug die iets te maken heeft met de coronavaccins.

Bovendien verklaarde Kennedy in 2021 zelf aan het persbureau The Associated Press dat soortgelijke beweringen vals zijn. ‘Het artikel over het Hooggerechtshof is misinformatie,’ verklaarde Kennedy Jr.. Hij bevestigde wel dat hij betrokken was bij zo’n dertigtal rechtszaken die betrekking hebben op de veiligheid van covidvaccins, maar dat geen enkele daarvan voorlag bij het Amerikaanse Hooggerechtshof.

In een factcheck van persbureau The Associated Press lezen we dat de bewering in 2021 sterk circuleerde, en nu, zij het in iets andere vorm, opnieuw online opduikt. In oudere versies van de claim lezen we dat Kennedy een rechtszaak zou leiden tegen miljardair Bill Gates, de Amerikaanse viroloog Anthony Fauci en ‘Big Pharma’. Volgens The Associated Press waren die berichten vooral afkomstig van blogs die regelmatig nepnieuws publiceren.

Conclusie Online circuleert de bewering dat de Amerikaanse vaccinscepticus Robert F. Kennedy een rechtszaak bij het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten heeft gewonnen tegen ‘alle farmaceutische lobbyisten’. Dat klopt niet. De rechtszaak waarover de bewering gaat heeft nooit plaatsgevonden en dat heeft Robert F. Kennedy ook zelf aan het persagentschap AP bevestigd. De claim is verzonnen, dus we beoordelen hem als onwaar.