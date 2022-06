Factcheck: nee, Starbucks bedriegt zijn klanten niet met ‘kleine koffies in grote bekers’

Deze factcheck is uitgevoerd op basis van de beschikbare informatie op de datum van publicatie. Lees hier meer over hoe we werken.

Op het internet circuleren filmpjes die ons willen doen geloven dat de koffieketen Starbucks haar klanten oplicht. Een grote Starbucks-koffiebeker zou namelijk geen druppel meer koffie bevatten dan een klein exemplaar. Het blijkt te gaan om getrukeerde filmpjes.

Op 6 juni post een man onderstaand filmpje op Facebook (hier gearchiveerd). ‘Door het tekort aan koffie en de oorlog is er creatief nagedacht over hoe men ons kan blijven ‘in het zak zetten‘ (oplichten, nvdr.)’, schrijft hij erbij.

De vestigingen van de Amerikaanse koffieketen Starbucks serveren warme dranken in papieren koffiebekers in verschillende maten. In het filmpje, dat iets meer dan 3 minuten duurt, zien we hoe een Engelstalige man met Amerikaans accent koffie overgiet van een kleine Starbucks-beker in een medium-exemplaar. Anders dan je zou verwachten, blijkt de medium-beker amper groot genoeg om alle koffie uit de kleine beker op te vangen. De man giet de vloeistof terug in de kleinste beker, om de koffie daarna in de grootste beker over te gieten. Ook die grootste beker blijkt tot de rand gevuld met dezelfde hoeveelheid koffie.

Volgens de Amerikaan in de video is dit een listige marketingtruc van Starbucks, en zou je als consument dus wel gek moeten zijn om te betalen voor een grote beker koffie.

Hoax

Een Google-zoekopdracht leert dat het niet de eerste keer is dat iemand claimt dat verschillende maten bekers een identieke hoeveelheid vloeistof bevatten, en dat dit soort video’s al langer op het web circuleert.

De ‘Starbucks Cup-Size Scam’ video is een remake van een oude internethoax die al de ronde doet sinds minstens 2016 en nu opnieuw viraal gaat, zo lezen we in een recente factcheck van het Amerikaanse Snopes. Snopes heeft deze hoax voor de eerste keer ontkracht in 2020, nadat op TikTok een video viraal was gegaan die moest aantonen dat de kleine, de medium en de grote bekers bij McDonald’s precies evenveel vloeistof bevatten. In 2017 circuleerde er een andere versie van dezelfde hoax. Die ging toen over de Amerikaanse fastfoodrestaurantketen Jack in the Box.

De verschillende maten bekers die Starbucks verkoopt bevatten echter niet dezelfde hoeveelheid vloeistof. In 2016 ontkrachtte de YouTubepagina ‘As Seen on Social Media’ die claim al, in een video die toen niet over Starbucks ging, maar over de bekers van McDonald’s. In 2018 verscheen Op YouTube een video waarin wordt aangetoond dat de verschillende maten plastic bekers waarin Starbucks koude dranken serveert, wel degelijk verschillende hoeveelheden bevatten.

Nadat dit gerucht opnieuwe viraal ging in mei 2022, trokken andere YouTubers op onderzoek uit. Ook zij kwamen tot de conclusie dat de verschillende bekermaten verschillende hoeveelheden vloeistof bevatten, zoals ze laten zien in dit filmpje. Hetzelfde geldt voor deze video, die op 1 juni 2022 werd opgeladen.

Trucage

De video’s die viraal gaan tonen dus geen oplichterij door de bewuste ketens, het zijn de video’s zelf die misleidende trucs gebruiken. De bekers kunnen al voor een deel gevuld zijn met vloeistof of voorzien zijn van een valse bodem, of ze kunnen buiten het oog van de camera verwisseld zijn. Hoe de manipulatie in dit filmpje precies is gedaan, kunnen we niet met zekerheid vaststellen.

Conclusie Op het internet circuleren filmpjes die ons willen doen geloven dat koffieketen Starbucks haar klanten oplicht. Een grote Starbucks-koffiebeker zou namelijk geen druppel meer koffie bevatten dan een klein exemplaar. De claim werd ontkracht door mensen die zelf de test overdeden en filmpjes online plaatsten waaruit het tegendeel blijkt. We beoordelen de claim dat kleine en grote Starbucks-koffiebekers dezelfde hoeveelheid koffie bevatten daarom als onwaar.