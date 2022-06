Factcheck: nee, Oekraïense vluchtelingen werden niet ‘uit Bulgaarse hotels gegooid wegens wangedrag’

Deze factcheck is uitgevoerd op basis van de beschikbare informatie op de datum van publicatie. Lees hier meer over hoe we werken.

Online circuleert een video waarin Oekraïense vluchtelingen te zien zijn die op straat staan met hun bagage. De Bulgaarse hotels waar ze verbleven, zouden de vluchtelingen eruit hebben gegooid, volgens sommigen wegens wangedrag. Dat klopt niet. Het gaat om mensen die naar een andere opvangplaats in het land werden overgebracht, zoals vooraf was gepland en aangekondigd door de Bulgaarse regering.

Op 3 juni plaatst een man onderstaande tweet. ‘Oekraïense vluchtelingen worden in Bulgarije uit de hotels gesmeten’, schrijft hij, en ook: ‘De liefde is aan het bekoelen.’

In heel wat andere socialemediaposts komen we soortgelijke inhoud tegen. Volgens een Franstalige tweet van 27 mei zouden de vluchtelingen uit hun hotel zijn gegooid omdat ze zich zouden hebben misdragen. De tweet bevat ook een korte video waarin mensen met jonge kinderen te zien zijn, die op straat staan met hun bagage.

Engelstalige Facebookaccounts delen dezelfde video, met daarbij de claim dat Bulgarije het begin van de procedure zou hebben aangekondigd om 35.000 vluchtelingen te ontzetten uit de hotels aan de Zwarte Zee. ‘EU love is over’, wordt er bijgeschreven.

We zien de voorbije weken wel vaker berichten die moeten bewijzen dat de solidariteit met de Oekraïense vluchtelingen zou afnemen. Zo stellen berichten op Twitter en Telegram dat Oekraïners in sommige winkels in Praag niet meer welkom zouden zijn.

Wat is hier precies aan de hand?

Wanneer we via Google op zoek gaan naar informatie over Oekraïense vluchtelingen en Bulgaarse hotels, dan komen we onder meer terecht bij een artikel van het Bulgaarse persagentschap BTA, gepubliceerd op 30 mei. Daarin lezen we dat de Bulgaarse regering vluchtelingen die verblijven in toeristenhotels aan de Zwarte Zee zal overbrengen naar tijdelijke verblijfplaatsen in Sarafovo, aan de Zwarte Zee, en in Elhovo, in het zuidoosten van het land. Volgens de Bulgaarse vicepremier Kalina Konstantinova, is het huisvesten van vluchtelingen in hotels altijd als tijdelijke maatregel bedoeld geweest.

Het Telegramkanaal van het Oekraïense nieuwsagentschap Unian publiceerde op 28 mei de hierboven vermelde video van vluchtelingen, samen met een aankondiging van de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Oleg Nikolenko, die zei dat het herhuisvesten van Oekraïense vluchtelingen in Bulgarije was begonnen.

‘Nu het toeristische seizoen begonnen is, heeft de Bulgaarse regering beslist om de Oekraïners die in hotels aan de Zwarte Zee verblijven naar andere locaties te verhuizen. Onze burgers zullen nog altijd gratis kunnen wonen in slaapzalen, in vluchtelingencentra en op andere speciaal uitgeruste plaatsen’, vertelde Nikolenko aan het Ukrainian National News (UNN).

Luxueus logement

Ook de informatie die we hierover in de Russische pers terugvinden, spreekt het voorgaande niet tegen. Op 31 mei verscheen op de website van Ria Novosti, een van de grote persagentschappen van Rusland, een artikel met als titel ‘Bulgarije weigert Oekraïense vluchtelingen onder te brengen in luxevoorzieningen’. Volgens dat artikel heeft de Bulgaarse premier Kirill Petkov gezegd dat de autoriteiten van het land niet langer Oekraïense vluchtelingen kunnen huisvesten in ’luxueuze omstandigheden’. Eerder werd gemeld dat de Bulgaarse regering het programma voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne in hotels aan de Zwarte Zee zou schrappen. Vicepremier Kalina Konstantinova verklaarde dat de daar verblijvende Oekraïners tijdelijk zullen worden ondergebracht in buffercentra in Sarafovo (voorstad van Burgas) en Elchovo (regio Jambol). ‘Onze staat kan niet langer huisvesting (voor Oekraïense vluchtelingen) in zulke luxueuze omstandigheden ondersteunen. Drie maanden lang hebben wij ongekende steun verleend in de vorm van accommodatie in enkele van de beste hotels in Bulgarije. Nu gaan we over op een normaler kader’, aldus Petkov volgens de Bulgaarse Nationale Radio (BNR). Volgens Petkov is dit een realiteit die meer lijkt op wat vluchtelingen hadden mogen verwachten. Alle Oekraïense vluchtelingen aan wie tijdelijk asiel in Bulgarije is verleend, hebben het recht om ten minste tot 24 februari 2023 in het land te verblijven, aldus het regeringsportaal Bulgarije voor Oekraïne. De weigering van vluchtelingen om in de door de autoriteiten aangeboden sociale voorzieningen te verblijven, ontneemt hen geenszins het recht om in het land te blijven, en evenmin het recht op werk, medische en sociale bijstand.

Het artikel va Ria Novosti is overgenomen door de krant Izvestija en door de website BB-CNTV.

Conclusie Online circuleert een video waarin Oekraïense vluchtelingen te zien zijn die op straat staan met hun bagage. De Bulgaarse hotels waar ze verbleven, zouden de vluchtelingen eruit hebben gegooid, volgens sommigen wegens wangedrag. Voor dat wangedrag vonden we geen bewijs, en de Bulgaarse regering had eerder al aangekondigd dat ze de vluchtelingen zou overbrengen naar andere opvangplaatsen in het land. We beoordelen de claim daarom als eerder onwaar.