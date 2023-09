Factcheck: nee, Oekraïense oud-minister van Defensie niet aan de Côte d’Azur gespot

Online circuleert een foto van de ontslagen Oekraïense minister van Defensie Oleksij Rezkinov op een jacht. Sommige socialemediagebruikers zien er een bewijs in dat de oud-minister een luxueus leventje aan de Côte d’Azur leidt. Het gaat echter om een oude foto, die in het Turkse Istanbul is genomen en die in 2020 op Facebook werd geplaatst.

Deze factcheck is uitgevoerd op basis van de beschikbare informatie op de datum van publicatie. Lees hier meer over hoe we werken.

Op 10 september post een Nederlandstalige Facebookgebruiker een foto, met het volgende bijschrift: ‘Reznikov, de Oekraïense minister van Landsverdediging, vorige week ontslagen wegens onder andere een schandaal in de leveringen van maaltijden aan het leger, toert al aan de Côte d’Azur. Mag ik zeggen met ons geld?’ (hier gearchiveerd).

Screenshot Facebook

Ook op X (voorheen Twitter) circuleert de bewering (hier gearchiveerd). Een tweet werd ruim 390.000 keer bekeken.

Rezkinov werd begin deze maand ontslagen als minister van Defensie na beschuldigingen van corruptie en persoonlijke verrijking.

Toont de foto Rezkinov kort na zijn ontslag aan de Côte d’Azur?

De kleding van beide personen op de foto doet ons al twijfelen. Ze staan ingeduffeld op het dek van een schip.

We laden de foto op bij Google Lens en voeren een omgekeerde zoekopdracht uit. Zo komen we terecht op een artikel van de Oekraïense nieuwssite 24tv. Daarin lezen we de biografie van Rezkinov, die het in 2020 van Oekraïens staatssecretaris tot minister van Defensie schopte.

Screenshot Facebook

In het onderschrift lezen we ‘Rezkinov en zijn bruid Yulia Zorii in Istanboel, onmiddellijk na het huwelijksaanzoek’. Zorii is een Oekraïense televisiepresentatrice. Reznikov en Zorii trouwden op 25 juli 2020. De foto is afkomstig van Rezkinovs Facebookpagina. Daar vinden we de foto inderdaad terug. Rezkinov plaatste de foto online op 14 februari 2020, de dag waarop hij Zorii ten huwelijk vroeg, zoals blijkt uit de bijhorende Facebookpost.