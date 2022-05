Factcheck: nee, leerlingen die school missen voor het Suikerfeest zijn niet onwettig afwezig

Volgens Vlaams Parlementslid Sam van Rooy (Vlaams Belang) waren heel wat Antwerpse moslimleerlingen op 2 mei ‘ongewettigd afwezig wegens het Suikerfeest’. Dat klopt niet. Op de feestdagen van alle levensbeschouwelijke overtuigingen die door de Belgische grondwet zijn erkend, mogen leerlingen afwezig blijven.

Deze factcheck is uitgevoerd op basis van de beschikbare informatie op de datum van publicatie. Lees hier meer over hoe we werken.

Sam Van Rooy, Vlaams Parlementslid voor Vlaams Belang en fractieleider voor die partij in de Antwerpse gemeenteraad, post op 2 mei onderstaand bericht op Twitter (hier gearchiveerd).

‘Heel wat Antwerpse schoolbanken zijn vandaag leeg. Vele moslimleerlingen zijn immers ongewettigd afwezig wegens het Suikerfeest’, schrijft van Rooy.

Klopt het dat de afwezige moslimleerlingen onwettig afwezig waren?

In Vlaanderen is het zo dat kinderen op de feestdagen van alle door de Belgische grondwet erkende levensbeschouwelijke overtuigingen afwezig mogen blijven, zo lezen we op de website van het Vlaams ministerie van Onderwijs. Ouders moeten wel vooraf aan de school melden dat hun kind afwezig zal zijn wegens die erkende feestdag, en ze moeten een schriftelijke verklaring aan de school bezorgen.

Voor de islamitische godsdienst gaat het over het Suikerfeest en het Offerfeest.

Verschillende twitteraars wijzen van Rooy op de fout in zijn tweet.

In een antwoord op zijn eigen tweet heeft van Rooy ondertussen toegegeven dat hij fout zat met dat ‘ongewettigd’. Maar de oorspronkelijke tweet heeft hij niet verwijderd.

Conclusie



Op Twitter zegt Vlaams parlementslid Sam van Rooy (Vlaams Belang) dat heel wat Antwerpse moslimleerlingen op 2 mei ‘ongewettigd afwezig waren wegens het Suikerfeest’. Het klopt niet dat die leerlingen onwettig afwezig waren. Op de feestdagen van alle door de Belgische grondwet erkende levensbeschouwelijke overtuigingen mogen leerlingen afwezig blijven. Voor moslims gaat het over het Suikerfeest en het Offerfeest. We beoordelen de claim daarom als onwaar.