Factcheck: nee, ‘migrant’ werd niet in elkaar geslagen omdat hij ‘luide muziek speelde’

Op Twitter circuleert een video van geweld tegen een man die een publiek gebed zou storen met luide muziek. Het geluid bij de video is echter niet de live-opname. In de originele video is geen luide muziek hoorbaar. ‘Luide muziek’ is dus zeker niet de oorzaak van de agressie.

Deze factcheck is uitgevoerd op basis van de beschikbare informatie op de datum van publicatie. Lees hier meer over hoe we werken.

Op 9 oktober plaatst iemand een video op Twitter met het bijschrift: ‘Franse katholieken bidden terwijl een migrant luide muziek speelt om hen opzettelijk te storen. De Alpha in de gebedsgroep heeft er genoeg van… #omvolking.’ De hashtag verwijst naar een complottheorie over de vermeende vervanging van de westerse inheemse bevolking door immigranten met een niet-westerse cultuur.

In de video van 31 seconden (hier gearchiveerd) zien we mensen knielend bidden. Een man met een donkere huidskleur komt in beeld en we horen pompende muziek. Een van de mannen die aan het bidden is, staat recht en geeft de voorbijganger een vuistslag in het gezicht, waarop die tegen de grond gaat. De video werd meer dan 300 keer gedeeld en 10.800 keer bekeken.

Om de oorsprong van de beelden te achterhalen, nemen we een screenshot en laden dat op bij Google Afbeeldingen. Zo komen we uit bij een artikel op een nieuwssite van het Franse overzeese gebied Réunion (linfo.re) met als titel ‘Parijs: man die deelneemt aan straatgebed voor een kerk slaat voorbijganger.’

Het artikel dateert van 20 augustus 2016 en situeert de beelden voor de kerk van de Heilige Rita in Parijs. Als we die plek bezoeken in Google Streetview (links), dan blijken visuele elementen (gekleurde kaders) overeen te komen met de video (rechts). De video werd dus inderdaad opgenomen in Parijs en dateert van de zomer van 2016 of eerder.

Het artikel bevat een video die op YouTube werd geplaatst op 19 augustus 2016 en die 2,1 miljoen keer werd bekeken (hier gearchiveerd). Als we die video (links, 1:11) vergelijken met de video op Twitter (rechts, 0:17), dan zien we hetzelfde. De YouTube-video heeft echter een langere duur, een betere kwaliteit en toont een groter beeld.

De Twittervideo bevat ook een opvallend inzoomeffect op de voorbijganger, dat in de oudere versie ontbreekt.

Kortom, de video op Twitter is een bewerkte versie van de video uit 2016 op YouTube.

Nog opvallender is het verschil in audio tussen beide video’s. In de YouTube-video horen we de aanwezigen bidden in het Frans en horen we de voorbijrijdende auto’s. In de Twitter-video horen we het gebed eerst overstemd door kerkgezangen en vanaf het moment dat de zwarte man in beeld komt horen we pompende beats.



In de oudere beelden horen we dus geen ‘luide muziek [… ] om hen opzettelijk te storen’. Bovendien zien we in het langere fragment de biddende man al meermaals schichtig kijken in de richting van de voorbijganger, voor die in beeld komt. We zien de biddende man viermaal kijken alvorens hij rechtstaat, de voorbijganger een mep verkoopt en zijn bewusteloze slachtoffer versleept.

Volgens 24matins.fr zou de opname gemaakt zijn door een zanger van “anti-communistische rap” die zichzelf omschrijft als “afkomstig uit een familie van christenen en afstammend van een lange lijn van patriotten”. Volgens die persoon draaide de voorbijganger die werd geslagen anarchistische en antireligieuze muziek. Die is echter niet hoorbaar in de opname. Na het incident kwam de politie ter plaatse, maar werd er niemand vervolgd. De man die werd aangevallen was al vertrokken toen de politie arriveerde en hij heeft sindsdien geen klacht ingediend.

Het straatgebed was een protestactie tegen de verkoop van de kerk van de Heilige Rita. Het gebouw zou afgebroken worden en plaatsmaken voor appartementen, zo schreef Le Point in 2016.

Volgens 24matins.fr vond de aanval op de voorbijganger plaats op 3 augustus 2016. Die dag ontruimde de Franse politie de kerk, die werd bezet door een dertigtal mensen die zich verzetten tegen de sloop ervan. Onder hen waren de burgemeester van het 15e arrondissement van Parijs Philippe Goujon (Les Républicains) en Florian Philippot, de toenmalige vice-voorzitter van het Front National.

De kerk van de Heilige Rita stond er in juni 2022 nog steeds als leegstaand gebouw, zo zien we op Google Streetview.

Conclusie De video op Twitter waarin een biddende man een voorbijganger neerslaat, toont beelden uit Parijs van augustus 2016. Dat ‘een migrant luide muziek speelt’ om ‘Franse katholieken opzettelijk te storen’ klopt niet. Op de originele beelden horen we geen muziek van de voorbijganger. We beoordelen het bijschrift bij de video als onwaar.