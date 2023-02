Factcheck: nee, Ierse overheid verspreidde geen flyer met uitgaansverbod voor meisjes

Op sociale media worden foto’s gedeeld van een flyer die stelt dat Ierse meisjes ‘s avonds binnen moeten blijven, omdat ‘nieuwkomers de Ierse culturele normen nog niet gewoon zijn’. De flyer zou zijn verspreid door de Ierse overheid. Dat klopt niet. Het gaat om een vervalsing.

Op 16 februari post een Nederlandstalige man een foto op Facebook (hier gearchiveerd), met als bijschrift ‘Ierland’.

Op de foto zien we een roze flyer waarop de volgende tekst gedrukt staat (in het Engels):

‘Meisjes moeten na 18 uur binnen blijven (tot nader order). Nieuwkomers in deze regio zijn niet gewend aan de Ierse culturele normen in deze overgangsperiode. Bedankt om dit na te leven. Irish Centre for Diversity a partnership with Ralltas nd hEireann’

In een van de commentaren schrijft de auteur van het bericht dat de bewuste flyer sinds 15 februari wordt verspreid in grote steden in Ierland. Wanneer iemand om meer uitleg vraagt, antwoordt hij dat de flyer de bevolking informeert over het feit dat ‘de ingevlogen migranten moeite hebben met westerse vrouwen’.

De post roept kwade reacties op.

De afbeelding van de flyer wordt ook op een Nederlandstalig Twitteraccount gedeeld, met als bijschrift: ‘In Ierland is het schijnbaar al zover dat de overheid flyers uitdeelt dat meisjes thuis moeten blijven vanaf 18 uur omdat de “nieuwe immigranten” nog niet aan de Ierse “cultuur gewend zijn”.’

Maar liefst 17.300 twitteraars kregen de foto al te zien. Een aantal van hen reageert verontwaardigd. Er zijn er ook nogal wat die stellen dat de flyer nep is. Zo is er een man die in een tweet een screenshot plaatst van de Facebookreactie van het Irish Centre for Diversity op de afbeelding.

De organisatie verklaart in die Facebookpost van 14 februari dat ze ervan op de hoogte is dat de flyer wordt verspreid op papier en op sociale media. De organisatie benadrukt dat ze er niets mee te maken heeft en dat ze aangifte heeft gedaan bij de Ierse politie.

De Ierse factcheckers van The Journal publiceerden op 17 februari een factcheck over het bedrieglijke pamflet, dat behalve op sociale media volgens The Journal ook op papier is verspreid in brievenbussen. The Journal wijst op een spelfout onderaan de flyer: ‘Rialtas na hÉireann’, de Ierse naam voor de regering van Ierland, staat fout gespeld als ‘Ralltas nd hEireann’. In een Twitterdraad wees Reuters-journalist Seana Davis er ook al op dat de logo’s van het Irish Centre for Diversity of de Ierse regering ontbraken op de flyer, terwijl je dat toch zou verwachten bij officiële overheidscommunicatie.

Het Ierse ministerie van Kinderen, Gelijkheid, Handicap, Integratie en Jeugd verklaarde aan The Journal en aan de factcheckers van Reuters dat de flyer niet door de Ierse regering is gemaakt. ‘Het ministerie veroordeelt met klem dergelijke incidenten van opzettelijke desinformatie, die duidelijk bedoeld zijn om verdeeldheid en vijandigheid te zaaien’, citeert The Journal de woordvoerder van het ministerie.

Conclusie Op sociale media worden foto’s gedeeld van een flyer die zegt dat Ierse meisjes ‘s avonds binnen moeten blijven, omdat ‘nieuwkomers de Ierse culturele normen nog niet gewoon zijn’. De flyer zou zijn verspreid door de Ierse overheid. Dat klopt niet. Het gaat om een vervalsing. Dat heeft de Ierse regering al officieel verklaard. We beoordelen de Facebookpost daarom als onwaar. De foto van de flyer blijft op sociale media circuleren, ook al werd het bericht al meermaals ontkracht.