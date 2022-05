Factcheck: nee, het WEF heeft geen eigen paramilitair korps dat journalisten oppakt

Een video opgenomen in de marge van de jaarlijkse samenkomst van het Wereld Economisch Forum in het Zwitserse Davos zou leden tonen van een politiemacht van het WEF terwijl ze een journalist oppakken. Dat klopt niet, het ging om de reguliere Zwitserse politie en de persoon in de video werd niet aangehouden.

Deze factcheck is uitgevoerd op basis van de beschikbare informatie op de datum van publicatie. Lees hier meer over hoe we werken.

Op 25 mei schrijft de Facebookpagina ‘Radio Israel.nl’ dat ‘het Wereld Economisch Forum (WEF) zijn eigen politiemacht heeft waarvan het insigne lijkt op Daniëls eindtijdprofetie’ (hier gearchiveerd). Het Wereld Economisch Forum is de netwerkorganisatie die van 22 tot 26 mei in het Zwitserse Davos zijn jaarlijkse bijeenkomst hield. Daniëls eindtijdprofetie verwijst naar het boek Daniël. Dat apocalyptische geschrift is opgenomen in de Tenach, de Hebreeuwse Bijbel, en in de christelijke Bijbel.

Het bericht van Radio Israël.nl wordt 31 keer gedeeld en bereikt zo vierduizend Facebookgebruikers.

Het Facebookbericht linkt ook naar een artikel op de site radioisrael.nl (hier gearchiveerd). Daarin lezen we onder meer dat een zekere Jack Posobiec tijdens de WEF-conferentie ‘werd gefouilleerd en een uur vastgehouden’. Volgens een tweet in dat artikel werd hij ‘in hechtenis genomen door de Zwitserse politie’.

We beantwoorden in deze factcheck drie vragen: waar komt dit bericht vandaan? (1), heeft het WEF een eigen politiemacht? (2) en werd Posobiec opgepakt? (3)

1) Waar komt het bericht vandaan?

Het bericht op Facebook bevat een foto van WEF-voorzitter Klaus Schwab en van een politieagent van wie een embleem op zijn uniform is omcirkeld. De foto van de agent circuleert ook afzonderlijk op Reddit, Facebook en Twitter. Volgens sommigen bewijst de foto dat het ‘Wereld Economisch Forum zijn eigen paramilitaire korps heeft’.



Een video en foto van de politieagent werden eerst opgeladen op 23 mei door Jack Posobiec zelf. Posobiec is een commentator en presentator bij One America News Network (OANN), een zender die nauwe banden heeft met de Amerikaanse oud-president Donald Trump. Volgens zijn tweet werden hij en zijn ploeg ‘aangehouden in Davos’.

2) Heeft het WEF een eigen politiemacht?

Een embleem op het uniform van de gefilmde politieagent doet sociale mediagebruikers vermoeden dat het WEF een eigen politiemacht heeft. Onder andere Republikeins volksvertegenwoordiger in de VS Marjorie Taylor Greene deelt deze boodschap op basis van een gelijksoortig embleem: ‘Waarom heeft het WEF politie?’

Op het oranje embleem op het politie-uniform en op bovenstaand geel embleem zien we telkens ‘World Economic Forum Police’, twee bokken, een kristal en een jaartal. Op de Zwitserse site swiss-policepatches.ch vinden we meer van dat soort insignes onder de titel ‘Kanton Graubünden’ en ‘Service for the Annual World Economic Forum’ (hier gearchiveerd).

De gemeente Davos ligt in het Zwitserse kanton Graubünden. Een woordvoerder van de lokale politie van Graubünden liet aan Reuters weten dat het korps de extra politie-badge elk jaar een beetje aanpast en ze draagt tijdens de beveiliging van de WEF-conferentie. Het extra insigne ondersteunt volgens de woordvoerder de teamgeest van het korps tijdens de conferentie. De woordvoerder stelt ook expliciet dat het WEF ‘geen eigen politiemacht heeft’. De Amerikaanse krant USA Today kwam tot dezelfde conclusie. Graubünden heeft een bok in zijn wapenschild, vandaar het logo met de twee bokken.

Het politieuniform van de gefilmde agent bevat trouwens nog een ander embleem (links, rood kader) Dat blijkt het embleem van de politie van Graubünden te zijn, zoals we dat terugvinden op de website van dat korps (rechts, rood kader).

Het Zwitserse leger en politie verzekerden de veiligheid op de WEF-conferentie in 2022, aldus de Zwiterse krant Blick. Behalve het politiekorps van Graubünden hielpen onder andere ook de korpsen van de kantons Zürich en Glarus de orde handhaven op de bijeenkomst. Aanwijzingen dat het WEF een eigen politiemacht heeft, vonden we niet terug.

3) Werd een journalist aangehouden?

Tv-presentator Jack Posobiec stelt in een tweet dat hij in Davos werd aangehouden. Dat beweerde ook Donald Trump junior op Facebook. De video die Posobiec deelde, toont echter niet aan dat hij wordt opgepakt of vastgehouden. Daarvoor vonden we ook geen enkel bewijs. Het lijkt te gaan om een gewone controle.

De Amerikaanse conservatieve nieuwszender Daily Caller meldde dat Posobiec ‘kort omsingeld’ was door de Zwitserse politie. Volgens Daily Caller werd Posobiec ‘niet geboeid of gearresteerd, en werd hij niet fysiek vastgehouden’.

Posobiec werd noch gearresteerd, noch vastgehouden in Davos, liet ook Markus Walser, een woordvoerder van de politie van het kanton Graubünden, weten aan Politifact. ‘De politie in het kanton Graubünden heeft geen journalist gearresteerd in Davos’, zei Walser aan de Amerikaanse factcheckers.

Ook aan het Zwitserse nieuwsmedium nau.ch liet een politiewoordvoerder van Graubünden weten dat ‘er geen arrestatie plaatsvond’. ‘Er was geen specifieke reden voor deze controle: op de WEF-conferentie controleren wij honderden mensen.’

Conclusie



De stelling dat het ‘WEF zijn eigen politiemacht heeft’ klopt niet. Politieagenten van het kanton Graubünden hebben alleen een extra embleem op hun uniform tijdens de conferentie in Davos.



Dat tv-presentator Jack Posobiec ‘werd aangehouden door de Zwitserse politie’ klopt evenmin. Daarvoor is geen bewijs en het wordt ook ontkend door een woordvoerder van de Zwitserse politie. We beoordelen de berichten daarover dan ook als onwaar.