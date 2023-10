Factcheck: nee, het huilende jongetje in deze video is niet Palestijns, maar Syrisch

Online circuleert een video van wat een huilend jongetje uit Gaza zou zijn. Maar het gaat om een oude video uit 2014 die een Syrisch jongetje toont wiens zus net is omgekomen.

Op 11 oktober tweet een Engelstalig Twitteraccount een video van wat een huilend Palestijns kind uit Gaza zou zijn. ‘Volgens de Israëlische regering zijn deze kinderen “menselijke beesten” die geen voedsel en water verdienen. Als ze naar een ziekenhuis gaan, is de kans groot dat Israël het ziekenhuis bombardeert. Bid voor alle kleine onschuldige kinderen en artsen die in Gaza werken.’ (hier gearchiveerd).

De Twittervideo werd ruim 1,4 miljoen keer bekeken. Ook Nederlandstalige Twittergebruikers retweeten de video. De beelden circuleren ook op Facebook.

Onder de naam Operatie al-Aqsa Zondvloed begon de Palestijnse extremistische groepering Hamas op 7 oktober een verrassingsaanval op Israëlische doelwitten. Vanuit de Gazastrook vuurde de organisatie duizenden raketten af. Hamasstrijders trokken tegelijk ook kibboetsen binnen, waarbij ze massale slachtpartijen aanrichtten. Ze vielen ook binnen op een Israëlisch muziekfestival, Nature Party, dat plaatsvond in de Negev-woestijn, dicht bij Gaza. Dat lezen we in een artikel van het persagentschap Reuters. Op zondag 8 oktober reageerde Israël met bombardementen op Gaza. Momenteel bereidt Israël een grondoffensief in Gaza voor.

Aan Israëlische zijde zijn ondertussen meer dan 1300 doden gevallen. 2700 Israëliërs zijn gewond geraakt. Dat zegt het Israëlische leger. In Gaza zijn er 1500 doden te betreuren en 6000 gewonden geteld. Dat lezen we op de website van Reuters. De Verenigde Naties schatten dat er zo’n 400.000 mensen in Gaza op de vlucht zijn.

Is dit een huilend jongetje uit Gaza?

We nemen enkele screenshots van de video en laden die op bij Google Afbeeldingen en Yandex. Zo komen we terecht op een YouTube-video.



Die beelden komen overeen met de Facebookvideo. Het fragment komt terug op 0:55. We vertalen het Arabische bijschrift met Google Translate. ‘Een Syrisch kind huilt bitter om zijn martelaarzus’, lezen we in de vertaling.

Conclusie Online circuleert een video van wat een huilend jongetje uit Gaza zou zijn. Maar het gaat om een video uit 2014 en toont een Syrisch jongetje wiens zus net is omgekomen. We beoordelen het bijschrift als misleidend en dus onwaar.