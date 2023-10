Factcheck: nee, eeuwenoude kerk in Gaza werd niet vernietigd door Israëlische bombardementen

Online circuleert de bewering dat de op twee na oudste kerk ter wereld, de Sint-Porphyriuskerk in de Gazastrook, vernietigd zou zijn door Israëlische bombardementen. Dat klopt niet. De kerk ontkende het nieuws op haar Facebookpagina.

Op 9 oktober post een Nederlandstalig Telegramkanaal een video van de Sint-Porphyriuskerk in de Gazastrook. Sint-Porphyrius is de beschermheilige van het gebied. ‘Israël heeft zojuist de op twee na oudste kerk ter wereld opgeblazen. De Saint Porphyrius Orthodoxe Kerk in Gaza was 1616 jaar oud’, lezen we in het bijschrift (hier gearchiveerd).

In de video zelf zien we het goudkleurige interieur van de kerk. De claim circuleert ook op X (voorheen Twitter) en Facebook.

Onder de naam Operatie al-Aqsa Storm begon de Palestijnse extremistische groepering Hamas op 7 oktober een verrassingsaanval op Israëlische doelwitten. Vanuit de Gazastrook vuurde de organisatie duizenden raketten af. De aanval kostte minstens 700 mensen het leven. Hamasstrijders doodden ook 260 mensen op een Israëlisch muziekfestival, Nature Party, dat plaatsvond in de Negev-woestijn, dicht bij Gaza. Dat lezen we in een artikel van persagentschap Reuters. Op zondag 8 oktober reageerde Israël met bombarementen op Gaza. Daarbij kwamen minstens 400 mensen om.

Klopt het dat het Israëlische leger de kerk vernietigde?

We googelen ‘Saint Porphyrius Church Destroyed’ en komen zo terecht op de Facebookpagina van de kerk. Die postte op 9 oktober een Facebookstatus naar aanleiding van de bewering.

In dat bericht lezen we het volgende: ‘We willen jullie informeren dat de Sint-Porphyriuskerk in Gaza onaangeroerd is en in dienst staat van de gemeenschap en onze congregatie.De berichten die de ronde doen over beschadiging zijn onjuist. Wij waarderen uw bezorgdheid voor de veiligheid van onze kerk en mensen en vragen om uw gebeden voor ons.’

De kerk werd dus niet vernietigd door Israëlische bombardementen.

Conclusie Online circuleert de bewering dat de op twee na oudste kerk ter wereld, de Sint-Prophyriuskerk in de Gazastrook, vernietigd zou zijn door Israëlische bombardementen. Dat klopt niet. De kerk ontkent het nieuws op haar Facebookpagina. We beoordelen de bewering als onwaar.