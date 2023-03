Factcheck: nee, dit zijn geen slimme winkelkarren van Aldi 

Op sociale media circuleert een foto van ‘slimme winkelwagentjes’ die zouden gebruikt worden in de eerste ‘Smart Store’ van supermarktketen Aldi in Nederland. De karretjes op de foto hebben niets met Aldi te maken: het gaat om winkelwagens die werden ontworpen door een Amerikaanse start-up en in 2021 werden getest in een supermarkt in Cincinnati.

Deze factcheck is uitgevoerd op basis van de beschikbare informatie op de datum van publicatie. Lees hier meer over hoe we werken.

Op 25 januari post een Nederlandse vrouw onderstaand bericht op Facebook (hier gearchiveerd). ‘Slimme winkelwagentjes in Aldi’s eerste “Smart Store” in Nederland’, schrijft ze in het bijschrift bij de foto van een rij winkelwagens waarop een beeldscherm is gemonteerd.

Het bericht wordt 150 keer gedeeld. We vinden de foto, met soortgelijk bijschrift erbij, ook terug op een Engelstalig Twitteraccount. Uit de reacties blijkt dat sommigen zich zorgen maken over dit soort technologie.

Zoals Knack vorige zomer al schreef, is een maatschappij waarin cash geld verdwijnt al langer een doembeeld bij complotdenkers. Ze vrezen dat, als alle aankopen digitale sporen nalaten, de overheid het consumptiegedrag van burgers zal controleren en we dus niet langer zullen kunnen kopen wat we willen.

Terug naar de winkelkarren op de foto. Zien we inderdaad de ‘slimme winkelwagentjes’ van de eerste ‘Smart Store’ van supermarktketen Aldi in Nederland?

Wanneer we de foto opladen in Google Afbeeldingen, krijgen we een groot aantal zoekresultaten, maar geen enkel daarvan heeft met Aldi te maken. Op de website Business Insider vinden we de foto bij een artikel uit 2021 over slimme winkelkarretjes. Ze werden op de markt gebracht door de start-up Caper en werden ingezet in een proefproject van de Amerikaanse supermarktketen Kroger in een filiaal in Cincinnati in de Amerikaanse staat Ohio.

Ook op de websites RetailTouchPoints, SupermarketNews en CNET vinden we artikels terug over dat pilootproject, telkens met dezelfde foto erbij. Op YouTube legt een Amerikaanse retailexpert uit hoe de technologie precies werkt: wanneer een klant een artikel in de winkelkar laadt, dan registreren camera’s dat. Artificiële intelligentie detecteert om welk product het gaat, waarna de prijs te zien is op het scherm van de winkelkar. Wanneer de klant klaar is met boodschappen doen, dan krijgt hij op het scherm zijn afrekening te zien en kan de klant via datzelfde scherm betalen met een betaalkaart.

Nergens lezen we online dat ook Aldi de karretjes van Caper zou gebruiken. Dat is ook niet het geval, laat woordvoerster Dieuwertje de Jong van de persdienst van Aldi Nederland via e-mail weten aan Knack. ‘De foto is niet gemaakt in een winkel van Aldi’, schrijft De Jong. ‘Aldi heeft geen winkels met die specifieke technologie. In Nederland loopt wel een test met kassaloos winkelen in Utrecht.’

Op de website van Aldi Nederland lezen we dat klanten in dat filiaal boodschappen kunnen doen na het installeren van de Aldi Shop & Go-app. ‘De boodschappen kunnen tijdens het winkelen direct de tas in en de klant hoeft ook niet meer naar de kassa of moeite te doen met de zelfscan. De app zorgt ervoor dat de producten direct bij het verlaten van de winkel automatisch worden afgerekend met de aan de app te koppelen creditcard’, zo lezen we daar. Het gaat bij Aldi dus niet om dezelfde technologie als die van het Amerikaanse Caper, al is er wel enige gelijkenis. En het gaat om een apart, nieuw filiaal, terwijl Aldi-klanten in Utrecht nog altijd terechtkunnen bij vier andere Aldi-filialen.

Conclusie Op sociale media circuleert een foto van ‘slimme winkelwagentjes’ die zouden gebruikt worden in de eerste ‘Smart Store’ van Aldi in Nederland. De karretjes op de foto hebben niets met Aldi te maken: het gaat om winkelwagens die werden ontworpen door een Amerikaanse start-up en in 2021 werden getest in een supermarkt in Cincinnati. Aldi Nederland bevestigt via e-mail aan Knack dat de foto niet bij Aldi werd gemaakt en dat Aldi die specifieke technologie niet gebruikt. We beoordelen het bijschrift bij de foto daarom als onwaar.