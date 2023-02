Factcheck: nee, dit zijn geen beelden van de recente aardbeving in Turkije

Online circuleren beelden waarvan socialemediagebruikers menen dat ze de recente Turks-Syrische aardbeving tonen. Dat klopt niet. Het gaat om beelden van de aardbeving in de Turkse stad Izmir die op 30 oktober 2020 plaatsvond.

Op 6 februari tweet een Engelstalige man een video, die ongeveer twee minuten duurt. Op de beelden is een industriële keuken te zien, waar mensen aan het werk zijn. Plots worden ze opgeschrikt door een aardbeving. ‘Binnenbeelden van een bekend Turks hotel’, schrijft de man in de tweet. De boodschap wordt vergezeld door tal van hashtags zoals #Turkijeaardbeving en #Syriëaardbeving. Aangezien de tweet op 6 februari verstuurd is en door de combinatie van de hashtags kunnen we ervan uitgaan dat de man denkt dat het gaat om beelden van de Turks-Syrische aardbeving die plaatsvond in de nacht van 5 op 6 februari. De video vindt een groot bereik en wordt meer dan 2,9 miljoen keer gezien, ruim 13.000 keer geliket en 5800 keer geretweet.

De video circuleert ook op Nederlandstalige Twitteraccounts en Engelstalige en Arabische Facebookprofielen (hier, hier en hier gearchiveerd).

Gaat het hier effectief om beelden van de recente aardbeving?

We nemen enkele screenshots van de video en laden die op bij de Russische zoekwebsite Yandex. Zo komen we terecht op een YouTube-video, gepost op 31 oktober 2020.



In het bijschrift lezen we ‘Izmir aardbeving live gefilmd door veiligheidscamera’.

We vinden dezelfde video ook terug op de websites van de Turkse kranten Yeni Safak en Mıllıyet. De artikels werden respectievelijk op 30 en 31 oktober 2020 gepubliceerd. Op 30 oktober raakte een aardbeving van 6.6 op de schaal van Richter het Turks-Griekse kustgebied rond de Egeïsche zee. De Turkse badstad deelde toen het zwaarst in de brokken. De aardbeving eiste toen 116 levens. Dat lezen we in een artikel van persagentschap Reuters.

Conclusie Online circuleren beelden waarvan socialemediagebruikers menen dat ze de recente Turks-Syrische aardbeving tonen. Dat klopt niet. Het gaat om beelden van de aardbeving in de Turkse stad Izmir die op 30 oktober 2020 plaatsvond. Dat het gaat om recente beelden is dan ook onwaar.